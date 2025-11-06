मुंबई स्थित बंगले को मिले नोटिस पर खेसारी लाल यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'यह सपनों का महल...'

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए गुरुवार (06 नवंबर) को 121 सीटों पर वोटिंग जारी है. इस बीच भोजपुरी सिंगर-एक्टर और छपरा विधानसभा सीट से RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इतना ज्यादा मतदान हो रहा है. लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं. भगवान करे कि हमारी आने वाली पीढ़ी बेहतर दिशा में जाए. उसे बेहतर शिक्षा, अस्पताल और रोजगार मिले. उन्होंने मुंबई स्थित बंगले को नोटिस मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी.

जब उनसे पूछा गया कि मुंबई में आपके घर को तोड़ने का नोटिस मिला है. इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''कोई बात नहीं, इसे बड़ी मेहनत से बनाया है. अगर भगवान को यही मंजूर होगा तो मैं क्या कर सकता हूं. यह सपनों का महल है, इसे फिर से बनाया जाएगा. लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है. ऐसी चीजें चलती रहती हैं.''

#WATCH | Chapra, Bihar: On #BiharElection2025, singer-actor and RJD candidate from Chapra assembly seat, Khesari Lal Yadav says, "I am happy that there was such high voter turnout. People are voting for the future of their children. May God provide better education and employment… pic.twitter.com/7e4i9JASnL — ANI (@ANI) November 6, 2025

मुंबई स्थित बंगले को लेकर नगर निगम का नोटिस

खेसारी लाल छपरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं. इस बीच खेसारी लाल यादव के मुंबई स्थित बंगले को अवैध बताते हुए नगर निगम की ओर से नोटिस भेजा गया है. नोटिस में अवैध निर्माण को तोड़कर हटाने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है. साथ ही इसका खर्च भी खेसारी लाल से वसूलने की बात कही गई है.

विकास के लिए सरकार बदलने की जरूरत- खेसारी लाल

इससे पहले छपरा सीट से उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने वोटिंग के बाद अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए और राम मंदिर पर दिए पुराने बयान पर कायम रहते हुए फिर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर नहीं बन जाऊंगा.'' उन्होंने राज्य में अच्छी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही, बिहार में विकास के लिए सरकार बदलने की जरूरत पर जोर दिया.