बिहार चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे, जानें CM नीतीश के कामकाज से कितनी संतुष्ट है जनता?
ABP MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll 2025: बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और इस चुनाव के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी.
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. बिहार चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और मतगणना 14 नवंबर को होगी. वहीं इस चुनाव की वोटिंग से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आया है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर बात की गई है.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS के ओपिनियन पोल में जनता से सवाल पूछा गया कि CM नीतीश कुमार के कामकाज से जनात कितनी संतुष्ट है. इस पर 42 प्रतिशत लोगों ने बहुत संतुष्ट कहा और 31 प्रतिशत संतुष्ट हैं. इसके साथ ही 23 प्रतिशत असंतुष्ट और 04 प्रतिशत कह नहीं सकते हैं.
CM नीतीश के कामकाज से कितना संतुष्ट?
बहुत संतुष्ट 42
संतुष्ट 31
असंतुष्ट 23
कह नहीं सकते 04
NDA गठबंधन को 150-160 सीट
इसके साथ ही इस ओपिनियन पोल में लोगों से यह भी जानने की कोशिश की है किस गठबंधन को बिहार कितनी सीट मिलेंगी. जिसमें बताया गया है कि 243 सीटों में से NDA गठबंधन को 150-160 और महागठबंधन को 70-85 सीट मिलती हुई बताई जा रही हैं. वहीं बिहार चुनाव में यह ओपिनियन पोल अन्य पार्टी के खाते में 9-12 सीट बता रहा है.
किसे कितने प्रतिशत वोट
NDA- 49 प्रतिशत
महागठबंधन- 36 प्रतिशत
अन्य- 15 प्रतिशत
ओपिनियन पोल के लिए 46 हजार 862 लोगों से हुई है बात
Disclaimer: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS द्वारा किया हुआ ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया है. इसके ओपिनियन पोल के लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर 46 हजार 862 लोगों से बात की गई है. ये सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्तूबर के बीच किया गया है, ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर प्लन माइनस 3 फीसदी है. ये ओपिनियन पोल ABP न्यूज ने नहीं किया है.
