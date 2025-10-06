बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आगामी छह नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा तथा मतगणना 14 नवंबर होगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव ने जनता के नाम पत्र जारी किया है.

उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय बिहारवासियों, 𝟏𝟒 नवंबर 𝟐𝟎𝟐𝟓! इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है. इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी. परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है. बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए.

तेजस्वी ने लिखा कि बदलाव को आतुर बिहार 𝟐𝟎 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा. देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाले प्रदेश में अबकी बार युवा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट करेंगे. बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसका युवा बेरोजगार रहेगा. सबको तेजस्वी सरकारी नौकरी देगा. जो काम 𝐍𝐃𝐀 सरकार 𝟏𝟕 सालों में नहीं कर पाई वो हमने 𝟏𝟕 महीनों में करके दिखाया. 𝟐𝟎 सालों में जो काम यह सरकार नहीं कर पाई है अब वो हम 𝟐𝟎 महीनों में करके दिखाएंगे. सबके सहयोग से बेहतर, विकसित और नया बिहार बनायेंगे.

उन्होंने लिखा कि 𝟐𝟎 साल तक बिहार ने क्या-क्या नहीं सहा …. दुःख, पीड़ा, ज़ख्म, अपराध, मारपीट, गुंडई, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मुजफ्फपुर बालिका गृह कांड जैसे भयावह अपराध, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, 𝟏𝟎𝟎 से अधिक घोटाले, हकमारी, माइक्रोफाइनेंसिंग कंपनियों की ब्याज और कर्जा को लेकर गुंडागर्दी, पेपरलीक, षड्यंत्र, जनादेश की चोरी, लाठीचार्ज, थप्पड़, अपमान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, ठनका, ओलावृष्टि, कुदृष्टि, कुशासन, अस्पताल स्कूल की जर्जर हालत, मरीजों के इलाज में लापरवाही, साइबर क्राइम, ज़मीन कब्जा, एसिड अटैक, डिग्री में फर्जीवाड़ा, पुल गिरना, सड़क धंसना, भवन गिरना, वोट चोरी, सीनाजोरी, अफसरशाही, तानाशाही, महाजंगल राज और भी ना जाने क्या क्या आफ़त?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने महिला और पुरुष वोटर्स? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

𝟐𝟎 साल से बिहार इन आफ़तों से लड़ रहा- तेजस्वी

राजद नेता ने लिखा कि 𝟐𝟎 साल से बिहार इन आफ़तों से लड़ रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब ख़त्म होगा लेकिन अफ़सोस पिछले बीस सालों में एक भी दिन बिहारवासियों को इन मुसीबतों से मुक्ति नहीं मिली. इनसे मुक्त होने का एक ही समाधान है इस खटारा, नकारा, निकम्मी, निष्ठुर, जर्जर, अव्यवस्थित, अकर्मण्य, भ्रष्टाचारी, तानाशाही वाली सरकार से मुक्ति पाना.

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीस साल के बाद ये मौक़ा फिर से मिला है, बिहार अब इसे हाथ से नहीं जाने देगा. प्रत्येक मतदाता परिवर्तन को आतुर है, हर कोई महागठबंधन की सरकार चाह रहा है. युवा जोश वाला साहसी, ऊर्जावान, विजनरी, निडर, निर्भीक, स्वाभिमानी, सिद्धांतवादी, संस्कारी, समाजवादी, गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के हक के लिए लड़ने वाला सुपरफ़ास्ट विकास करने की क्षमता रखने वाला सीएम चाह रहा है.

उन्होंने लिखा कि बिहार को ऐसा सीएम चाहिए जो अचेत, अवस्थ अवस्था में होकर अनेक मानसिक बीमारियों से पीड़ित ना हो. ऐसा मुख्यमंत्री जो हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाए नहीं बल्कि बिहार के हक के लिए शेर की तरह गुर्राना जानता हो, वो जिसकी ललकार ऐसी हो की अपराधी थर्र-थर्र काँपे, जिसकी हुंकार ऐसी हो कि भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटा दे और जिसकी इच्छाशक्ति ऐसी हो कि बिहार के रोजगार, सुख, समृद्धि और शांति के सपनों को पूरा कर पाये.

राजद नेता ने लिखा कि मैं आप सभी बिहारवासियों का धन्यवाद कर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी और हमारी सरकार बनने के साथ ही पहले दिन से बिहार परिवर्तन की नई गौरव गाथा लिखना शुरू कर देगा. आज केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है, ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए, दिवाली, छठ पूजा के बाद ख़त्म होगा बिहार का बीस साल का इंतजार. 𝟐𝟎 साल बाद ऐसा महात्यौहार आयेगा जो समस्त दुख तकलीफ़ों का हरण करेगा, उस दिन हर बिहारवासी तेजस्वी के साथ जीत का वरण करेगा, क्यूंकि उस दिन हर बिहारवासी बनेगा बिहार का 𝐂.𝐌. यानी 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑 … नए बिहार का भाग्यविधाता.