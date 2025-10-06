हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- इतिहास याद रखेगा...

बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- इतिहास याद रखेगा...

Bihar Politics: राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बिहार की जनता के नाम पत्र लिखा है. उन्होंने 14 नवंबर की तारीख को ऐतिहासिक बताया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आगामी छह नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा तथा मतगणना 14 नवंबर होगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की.  पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव ने जनता के नाम पत्र जारी किया है. 

उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय बिहारवासियों,  𝟏𝟒 नवंबर 𝟐𝟎𝟐𝟓! इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है. इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी.  परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है. बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए. 

तेजस्वी ने लिखा कि बदलाव को आतुर बिहार 𝟐𝟎 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा. देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाले प्रदेश में अबकी बार युवा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट करेंगे. बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसका युवा बेरोजगार रहेगा. सबको तेजस्वी सरकारी नौकरी देगा. जो काम 𝐍𝐃𝐀 सरकार 𝟏𝟕 सालों में नहीं कर पाई वो हमने 𝟏𝟕 महीनों में करके दिखाया. 𝟐𝟎 सालों में जो काम यह सरकार नहीं कर पाई है अब वो हम 𝟐𝟎 महीनों में करके दिखाएंगे. सबके सहयोग से बेहतर, विकसित और नया बिहार बनायेंगे.

उन्होंने लिखा कि 𝟐𝟎 साल तक बिहार ने क्या-क्या नहीं सहा …. दुःख, पीड़ा, ज़ख्म, अपराध, मारपीट, गुंडई, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मुजफ्फपुर बालिका गृह कांड जैसे भयावह अपराध, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, 𝟏𝟎𝟎 से अधिक घोटाले, हकमारी, माइक्रोफाइनेंसिंग कंपनियों की ब्याज और कर्जा को लेकर गुंडागर्दी, पेपरलीक, षड्यंत्र, जनादेश की चोरी, लाठीचार्ज, थप्पड़, अपमान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, ठनका, ओलावृष्टि, कुदृष्टि, कुशासन, अस्पताल स्कूल की जर्जर हालत, मरीजों के इलाज में लापरवाही, साइबर क्राइम, ज़मीन कब्जा, एसिड अटैक, डिग्री में फर्जीवाड़ा, पुल गिरना, सड़क धंसना, भवन गिरना, वोट चोरी, सीनाजोरी, अफसरशाही, तानाशाही, महाजंगल राज और भी ना जाने क्या क्या आफ़त?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने महिला और पुरुष वोटर्स? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

𝟐𝟎 साल से बिहार इन आफ़तों से लड़ रहा- तेजस्वी

राजद नेता ने लिखा कि 𝟐𝟎 साल से बिहार इन आफ़तों से लड़ रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब ख़त्म होगा लेकिन अफ़सोस पिछले बीस सालों में एक भी दिन बिहारवासियों को इन मुसीबतों से मुक्ति नहीं मिली. इनसे मुक्त होने का एक ही समाधान है इस खटारा, नकारा, निकम्मी, निष्ठुर, जर्जर, अव्यवस्थित, अकर्मण्य, भ्रष्टाचारी, तानाशाही वाली सरकार से मुक्ति पाना. 

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीस साल के बाद ये मौक़ा फिर से मिला है, बिहार अब इसे हाथ से नहीं जाने देगा. प्रत्येक मतदाता परिवर्तन को आतुर है, हर कोई महागठबंधन की सरकार चाह रहा है. युवा जोश वाला साहसी, ऊर्जावान, विजनरी, निडर, निर्भीक, स्वाभिमानी, सिद्धांतवादी, संस्कारी, समाजवादी, गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के हक के लिए लड़ने वाला सुपरफ़ास्ट विकास करने की क्षमता रखने वाला सीएम चाह रहा है.

उन्होंने लिखा कि बिहार को ऐसा सीएम चाहिए जो अचेत, अवस्थ अवस्था में होकर अनेक मानसिक बीमारियों से पीड़ित ना हो. ऐसा मुख्यमंत्री जो हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाए नहीं बल्कि बिहार के हक के लिए शेर की तरह गुर्राना जानता हो, वो जिसकी ललकार ऐसी हो की अपराधी थर्र-थर्र काँपे, जिसकी हुंकार ऐसी हो कि भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटा दे और जिसकी इच्छाशक्ति ऐसी हो कि बिहार के रोजगार, सुख, समृद्धि और शांति के सपनों को पूरा कर पाये. 

राजद नेता ने लिखा कि मैं आप सभी बिहारवासियों का धन्यवाद कर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी और हमारी सरकार बनने के साथ ही पहले दिन से बिहार परिवर्तन की नई गौरव गाथा लिखना शुरू कर देगा.  आज केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है, ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए, दिवाली, छठ पूजा के बाद ख़त्म होगा बिहार का बीस साल का इंतजार. 𝟐𝟎 साल बाद ऐसा महात्यौहार आयेगा जो समस्त दुख तकलीफ़ों का हरण करेगा, उस दिन हर बिहारवासी तेजस्वी के साथ जीत का वरण करेगा, क्यूंकि उस दिन हर बिहारवासी बनेगा बिहार का 𝐂.𝐌. यानी 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑 … नए बिहार का भाग्यविधाता.

Published at : 06 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Tags :
BIhar Politics RJD BIHAR NEWS Tejaswai Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
ऑटो
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget