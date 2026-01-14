भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल हाल ही में काफी सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार वजह क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी और एक रियलिटी शो से जुड़ी अफवाहें हैं. बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर यह दावा किया जा रहा था कि चहल जल्द ही एक बड़े रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं, जिसमें उनकी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा के साथ उनकी री-यूनियन भी दिखाई जा सकती है.

रियलिटी शो की खबरों पर चहल ने तोड़ी चुप्पी

लगातार बढ़ती अफवाहों के बीच युजवेंद्र चहल ने आखिरकार 13 जनवरी को इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने अपने आधिकारिक बयान के जरिए साफ कर दिया कि वह किसी भी रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं. चहल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ‘लीगेसी’ द्वारा जारी एक बयान शेयर किया, जिसमें इन सभी दावों को गलत बताया गया है.

‘द 50’ शो से जुड़ने की खबरों का खंडन

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि चहल कलर्स टीवी पर आने वाले रियलिटी शो ‘द 50’ में नजर आ सकते हैं, जिसे जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीम किया जाना है. इतना ही नहीं, कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि इस शो में उनकी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा भी शामिल होंगी और दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं.

हालांकि, चहल के बयान में साफ कहा गया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने न तो इस शो के लिए कोई बातचीत की है और न ही उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया है.

फोकस सिर्फ क्रिकेट पर

अपने बयान में चहल ने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि बिना पुष्टि के ऐसी खबरें न फैलाएं, जो उनकी प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचा सकती हैं. उन्होंने साफ संकेत दिया कि इस समय उनका पूरा ध्यान घरेलू क्रिकेट सीजन और अपने खेल पर है, न कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने पर.

धनश्री संग री-यूनियन की अटकलें भी खत्म

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का फरवरी 2025 में आधिकारिक रूप से तलाक हो चुका है. इसके बाद से ही दोनों को लेकर तरह-तरह की बातें होती रही हैं. हाल ही में चहल ने खुद को “हैप्पिली सिंगल” बताया था और कहा था कि वह उस अध्याय को पीछे छोड़ चुके हैं. अब इस साफ बयान के बाद रियलिटी शो में दोनों के एक साथ नजर आने की अटकलों पर भी पूरी तरह विराम लग गया है.