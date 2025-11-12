हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025 Live: अनंत सिंह के यहां दिखने लगी जश्न की तस्वीरें, एग्जिट पोल पर VIP का बयान आया

Bihar Election 2025 Live: अनंत सिंह के यहां दिखने लगी जश्न की तस्वीरें, एग्जिट पोल पर VIP का बयान आया

Bihar Election Result 2025 Date Live: बिहार में दो चरण में मतदान हुआ है. दोनों चरणों को मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत 66.90 (अस्थायी) रहा, जो पिछले (2025) विधानसभा चुनाव की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है.

By : एबीपी बिहार डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 12:12 PM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar Election 2025 Live Updates Exit Poll Result Vote Counting Result Date Time Nitish Kumar Tejashwi Yadav Bihar Election 2025 Live: अनंत सिंह के यहां दिखने लगी जश्न की तस्वीरें, एग्जिट पोल पर VIP का बयान आया
(बिहार विधानसभा चुनाव 2025)
Source : एबीपी लाइव ग्राफिक्स

Background

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में समाप्त हो चुका है. 14 नवंबर को तय होगा कि बिहार में अगले पांच साल कौन राज करेगा. अलग-अलग दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. सबकी धड़कनें भी बढ़ गई हैं कि रिजल्ट के दिन आखिर क्या होगा. 

एग्जिट पोल में बन रही एनडीए सरकार (Bihar Exit Poll)

रिजल्ट आने से पहले अलग-अलग सर्वे एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं. ज्यादातर एजेंसियों के आंकड़े से यही पता चल रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. हालांकि यह बस एग्जिट पोल है, सटीक जानकारी 14 नवंबर को ही मिलेगी. एग्जिट पोल पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है.

बिहार की जनता ने दो चरणों में किया रिकॉर्ड तोड़ मतदान

बिहार में मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को 122 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 68.79 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने यह जानकारी दी. विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि पहले चरण का मतदान छह नवंबर को हुआ था और उसमें 65.08 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. दोनों चरणों को मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत 66.90 (अस्थायी) रहा, जो पिछले (2025) विधानसभा चुनाव की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है.

दोनों चरणों को मिलाकर चुनावी मैदान में हैं 2616 प्रत्याशी

बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई है. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ है. दोनों चरणों में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में रहे. बीते मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रतिशत और बढ़ सकता है क्योंकि कुल 45,399 मतदान केंद्रों में से लगभग 2,000 केंद्रों का आंकड़ा अभी चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा है. 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, "68.79 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है, हालांकि यह आंकड़ा अस्थायी है." उन्होंने बताया कि दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जिन जिलों में मतदान प्रतिशत 70 से अधिक रहा, उनमें कटिहार (78.39), किशनगंज (77.91), पूर्णिया (75.87) और पश्चिम चंपारण (70.75) शामिल हैं। इसके अलावा जमुई में 69.63 प्रतिशत, अररिया में 69.54 प्रतिशत और गया में 68.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

12:12 PM (IST)  •  12 Nov 2025

Bihar Election 2025 Live: एग्जिट पोल पर मृत्युंजय तिवारी

RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, "एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं. कल जो एग्जिट पोल आया है इसे हम सिरे से खारिज करते हैं और जो 'इग्जैक्ट पोल' है जनता का, जहां जनता ने बिहार के भविष्य और बिहार में बदलाव के लिए मतदान किया है, वह 14 नवंबर को दिखेगा जब नतीजे आएंगे. इस एग्जिट पोल पर किसी को भरोसा नहीं है. ऐसा किसके इशारे पर दिखाया जाता है यह भी सब जानते हैं... महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और महागठबंधन 200 के पार जा रहा है..."

12:12 PM (IST)  •  12 Nov 2025

Bihar Election 2025 Live: एग्जिट पोल पर विजय कुमार सिन्हा

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, "बिहार, लोकतंत्र की जननी पर निवास करने वाले हर बिहारी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास की रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है... जनता ने NDA पर विश्वास किया है लेकिन ढपोरशंखी घोषणाएं करने वाले राजद-कांग्रेस के युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है."

Embed widget