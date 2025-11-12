2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में समाप्त हो चुका है. 14 नवंबर को तय होगा कि बिहार में अगले पांच साल कौन राज करेगा. अलग-अलग दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. सबकी धड़कनें भी बढ़ गई हैं कि रिजल्ट के दिन आखिर क्या होगा.

एग्जिट पोल में बन रही एनडीए सरकार (Bihar Exit Poll)

रिजल्ट आने से पहले अलग-अलग सर्वे एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं. ज्यादातर एजेंसियों के आंकड़े से यही पता चल रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. हालांकि यह बस एग्जिट पोल है, सटीक जानकारी 14 नवंबर को ही मिलेगी. एग्जिट पोल पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है.

बिहार की जनता ने दो चरणों में किया रिकॉर्ड तोड़ मतदान

बिहार में मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को 122 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 68.79 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने यह जानकारी दी. विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि पहले चरण का मतदान छह नवंबर को हुआ था और उसमें 65.08 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. दोनों चरणों को मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत 66.90 (अस्थायी) रहा, जो पिछले (2025) विधानसभा चुनाव की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है.

दोनों चरणों को मिलाकर चुनावी मैदान में हैं 2616 प्रत्याशी

बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई है. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ है. दोनों चरणों में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में रहे. बीते मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रतिशत और बढ़ सकता है क्योंकि कुल 45,399 मतदान केंद्रों में से लगभग 2,000 केंद्रों का आंकड़ा अभी चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, "68.79 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है, हालांकि यह आंकड़ा अस्थायी है." उन्होंने बताया कि दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जिन जिलों में मतदान प्रतिशत 70 से अधिक रहा, उनमें कटिहार (78.39), किशनगंज (77.91), पूर्णिया (75.87) और पश्चिम चंपारण (70.75) शामिल हैं। इसके अलावा जमुई में 69.63 प्रतिशत, अररिया में 69.54 प्रतिशत और गया में 68.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.