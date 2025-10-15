जदयू (JDU) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जेडीयू के पहले उम्मीदवारों की सूची आज जारी होगी, जबकि कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनावी अभियान शुरू होगा. झा के अनुसार, आज दोपहर तक पहले चरण का लिस्ट जारी किया जाएगा और दूसरे चरण का लिस्ट कल जारी होगा.

संजय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समस्तीपुर और दरभंगा में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा कि जेडीयू में कोई सिर फुटौवल नहीं है और सबकुछ नीतीश कुमार की जानकारी में है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जेडीयू में सभी निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं और चर्चा के बाद ही किसी तरह का अंतिम फैसला किया जाता है.

एनडीए में सब कुछ ठीक - संजय झा

संजय झा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ व्यवस्थित और तय है. चाहे वह सीट शेयरिंग का मामला हो या उम्मीदवारों की सूची हो. सभी नंबर सामने हैं और पूरे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है. उन्होंने कहा कि पूरा एनडीए यूनिफाइड है और एक है. हमारा उद्देश्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना है.

उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर क्या बोले संजय झा

उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों पर संजय झा ने कहा कि सब कुछ ठीक है. उन्होंने कहा कि मीडिया में फैल रहे नेरेटिव और अफवाहों का कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं, जबकि असल में मुख्यमंत्री हमेशा सक्रिय रहे हैं और हर चीज पर नजर रखते हैं. संजय झा ने साफ किया कि जो लोग नेरेटिव सेट कर रहे हैं, उन्हें चुनाव का परिणाम जवाब देगा.

चुनावी माहौल में संजय झा ने विपक्ष पर कसा तंज

संजय झा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष आज तक सीटों और उम्मीदवारों पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाया है. वहीं, जेडीयू और एनडीए गठबंधन अपने कार्यक्रम और रणनीति के साथ पूरी तरह तैयार है.

संजय झा के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि जेडीयू और एनडीए चुनावी मोर्चे पर एकजुट हैं और पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है. सीटों की अंतिम सूची के जारी होने के बाद आगामी चुनाव में जेडीयू की रणनीति और उम्मीदवारों का अंतिम स्वरूप सामने आएगा.