हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'यूपी जाएं बिहार में बुलडोजर की जरूरत नहीं', RJD नेता मीसा भारती का CM योगी पर हमला

'यूपी जाएं बिहार में बुलडोजर की जरूरत नहीं', RJD नेता मीसा भारती का CM योगी पर हमला

Bihar Election 2025: हाजीपुर में मीसा भारती ने योगी आदित्यनाथ और एनडीए पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि योगी यूपी जाकर बुलडोजर चलाएं, बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 01 Nov 2025 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और नेताओं के बयान अब और तीखे हो चले हैं. शनिवार (1 नवंबर) को हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.

राजद नेता मीसा भारती ने योगी आदित्यनाथ की बिहार में हुई जनसभा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी जी का बिहार में कोई काम नहीं है. उन्हें उत्तर प्रदेश जाना चाहिए और वहीं जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए. बिहार में बुलडोजर चलाने वाले नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, यहां के लोग शांति और भाईचारे में विश्वास रखते हैं.

जनता को बहकाने के लिए किए जा रहे नए वादे- मीसा भारती

मीसा भारती ने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और जो नेता डर और दमन की राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें इस बार करारा जवाब देगी. मीसा ने यह भी जोड़ा कि बिहार में अब बुलडोजर नहीं, बल्कि रोजगार और शिक्षा की बात होगी. एनडीए की चुनावी घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए मीसा भारती ने कहा कि बीस साल बाद इन्हें याद आया कि केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए. जब इनके पास मौका था, तब बच्चों का भविष्य बर्बाद किया. आज जब चुनाव सामने है, तब जनता को बहकाने के लिए नए वादे किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब वादों पर नहीं, काम पर भरोसा करेगी.

पहली बार मल्लाह समाज का बेटा बनेगा उपमुख्यमंत्री- मीसा

मीसा भारती ने आगे कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है. उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि अब बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन सत्ता में वापसी करेगा. उन्होंने इस मौके पर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का भी जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के इतिहास में पहली बार किसी मल्लाह समाज के बेटे को उपमुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल रहा है. यह सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

अब जाति नहीं, रोजगार और शिक्षा की होगी राजनीति- मीसा

मीसा भारती ने महागठबंधन के नेताओं से एकजुटता की अपील करते हुए कहा कि बिहार में अब जाति नहीं, रोजगार और शिक्षा की राजनीति होगी. उन्होंने जनता से महागठबंधन को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इस बार बिहार की राजनीति एक नई दिशा लेगी. जहां न बुलडोजर चलेगा न भय की राजनीति होगी, बल्कि युवाओं का सपना और गरीबों की आवाज शासन करेगी.

Published at : 01 Nov 2025 09:14 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Misa Bharti Yogi Adityanath Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की जापान-कनाडा समेत कई देशों को वॉर्निंग!
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की देशों को वॉर्निंग!
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की जापान-कनाडा समेत कई देशों को वॉर्निंग!
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की देशों को वॉर्निंग!
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Record: सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
फूड
डिनर पार्टी में डालें टेस्ट का तड़का, ट्राई करें ये यूनिक मशरूम रेसिपी आइडियाज
डिनर पार्टी में डालें टेस्ट का तड़का, ट्राई करें ये यूनिक मशरूम रेसिपी आइडियाज
जनरल नॉलेज
Bihar Elections 2025: 2010 से 2025 तक, बिहार चुनाव में कितनी बढ़ी महिला उम्मीदवारों की भागीदारी?
2010 से 2025 तक, बिहार चुनाव में कितनी बढ़ी महिला उम्मीदवारों की भागीदारी?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget