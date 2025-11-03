हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: मतदान से पहले बिहार में गरमाया माहौल... मोदी, शाह और राहुल ने संभाला प्रचार मोर्चा

Bihar Election 2025: मतदान से पहले बिहार में गरमाया माहौल... मोदी, शाह और राहुल ने संभाला प्रचार मोर्चा

Bihar Election 2025: पहले चरण के मतदान से पहले बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. मोदी-शाह ने एनडीए के लिए मोर्चा संभाल लिया है. इधर, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के समर्थन में रैलियां की है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राज्य का चुनावी पारा चरम पर पहुंच गया है. रविवार (2 नवंबर) को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने पूरे जोर-शोर से प्रचार अभियान संभाल लिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक के बाद एक सभाओं के जरिए अपने-अपने दलों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की.

राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख तेजस्वी को बनवाया सीएम चेहरा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुर और नवादा में रैलियां कीं और शाम को पटना में विशाल रोड शो किया. पीएम मोदी ने इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तब बनाया गया जब राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख दिया. क्योंकि कांग्रेस शुरू में तेजस्वी को गठबंधन का चेहरा बनाने को लेकर अनिच्छुक थी. उन्होंने दावा किया कि 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों में गहरा मतभेद है और यह गठबंधन इतिहास की सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है. मोदी ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए को रिकॉर्ड जीत दिलाने जा रही है.

पीएम ने बिहार की जनता का जताया आभार

पटना में मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी. उन्होंने एक्स पर जनता के स्नेह के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा कि पटना की जनता का उत्साह अद्भुत है, यही जोश बिहार के विकास की नई नींव बनेगा. विपक्ष ने हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाया, जो पिछली बार मोदी के साथ रोड शो में शामिल हुए थे.

एनडीए सत्ता में लौटा तो बाढ़ मुक्त होगा बिहार- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर और वैशाली में रैलियां कीं. उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सत्ता में लौटा तो बिहार को अगले पांच वर्षों में बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजद गठबंधन की सरकार बनी, तो हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे विभाग फिर सक्रिय हो जाएंगे.

मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर दी जमीन- राहुल गांधी

विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने बेगूसराय और खगड़िया में सभाएं कीं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले करते हुए कहा कि मोदी 56 इंच की छाती की बात करते हैं, लेकिन असल में डरपोक हैं. राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर जमीन देकर आम जनता को धोखा दिया. उन्होंने तालाब में उतरकर मछुआरों के साथ बातचीत कर जमीनी जुड़ाव का संदेश दिया.

14 को नतीजे आएंगे 18 नवंबर को नई सरकार लेगी शपथ- तेजस्वी

राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और 18 नवंबर को नई सरकार शपथ लेगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर अपराधियों को जेल भेजा जाएगा.

पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होना है. सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी सहरसा और कटिहार में, जबकि अमित शाह सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में रैलियां करेंगे. विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी चुनावी सभाओं में उतरेंगे.

'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज

Published at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi PM Narendra Modi Bihar Election 2025 BIHAR NEWS AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
ट्रेंडिंग
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
फूड
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
जनरल नॉलेज
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget