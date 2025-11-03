बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राज्य का चुनावी पारा चरम पर पहुंच गया है. रविवार (2 नवंबर) को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने पूरे जोर-शोर से प्रचार अभियान संभाल लिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक के बाद एक सभाओं के जरिए अपने-अपने दलों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की.

राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख तेजस्वी को बनवाया सीएम चेहरा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुर और नवादा में रैलियां कीं और शाम को पटना में विशाल रोड शो किया. पीएम मोदी ने इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तब बनाया गया जब राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख दिया. क्योंकि कांग्रेस शुरू में तेजस्वी को गठबंधन का चेहरा बनाने को लेकर अनिच्छुक थी. उन्होंने दावा किया कि 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों में गहरा मतभेद है और यह गठबंधन इतिहास की सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है. मोदी ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए को रिकॉर्ड जीत दिलाने जा रही है.

पीएम ने बिहार की जनता का जताया आभार

पटना में मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी. उन्होंने एक्स पर जनता के स्नेह के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा कि पटना की जनता का उत्साह अद्भुत है, यही जोश बिहार के विकास की नई नींव बनेगा. विपक्ष ने हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाया, जो पिछली बार मोदी के साथ रोड शो में शामिल हुए थे.

एनडीए सत्ता में लौटा तो बाढ़ मुक्त होगा बिहार- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर और वैशाली में रैलियां कीं. उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सत्ता में लौटा तो बिहार को अगले पांच वर्षों में बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजद गठबंधन की सरकार बनी, तो हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे विभाग फिर सक्रिय हो जाएंगे.

मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर दी जमीन- राहुल गांधी

विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने बेगूसराय और खगड़िया में सभाएं कीं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले करते हुए कहा कि मोदी 56 इंच की छाती की बात करते हैं, लेकिन असल में डरपोक हैं. राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर जमीन देकर आम जनता को धोखा दिया. उन्होंने तालाब में उतरकर मछुआरों के साथ बातचीत कर जमीनी जुड़ाव का संदेश दिया.

14 को नतीजे आएंगे 18 नवंबर को नई सरकार लेगी शपथ- तेजस्वी

राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और 18 नवंबर को नई सरकार शपथ लेगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर अपराधियों को जेल भेजा जाएगा.

पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होना है. सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी सहरसा और कटिहार में, जबकि अमित शाह सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में रैलियां करेंगे. विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी चुनावी सभाओं में उतरेंगे.

