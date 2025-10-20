हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: पहले फेज के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म, जानें चुनावी मैदान में अब कितने उम्मीदवार?

बिहार चुनाव: पहले फेज के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म, जानें चुनावी मैदान में अब कितने उम्मीदवार?

Bihar Election 2025: पहले फेज में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Oct 2025 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के नामांकन की वापसी की प्रक्रिया सोमवार (20) को समाप्त हो गई. इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर को पूरी हुई थी. 18 अक्टूबर को प्राप्त नामांकन की संवीक्षा निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर की गई थी. इसके बाद उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस लेने का अवसर मिला.

पहले फेज में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए. 61 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,314 रह गई.

सबसे ज्यादा उम्मीदवार इन सीटों पर

इस चरण में सबसे अधिक उम्मीदवारों की संख्या कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर रही, जहां 20-20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वहीं, सबसे कम 5-5 उम्मीदवार भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा सीटों पर हैं.

कहां कितने उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस?

जिलेवार सूची के अनुसार, सबसे अधिक नामांकन वापसी (9) पटना से हुई, उसके बाद दरभंगा (8), बेगूसराय (7) और गोपालगंज (6) का स्थान रहा. इसके अलावा, वैशाली में 5, मुजफ्फरपुर में 4, जबकि सीवान, समस्तीपुर, नालंदा और बक्सर में 3-3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए. मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में 2-2, और सहरसा, सारण, शेखपुरा और भोजपुर में एक-एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिए.

पटना जिले की 14 विधानसभा में उम्मीदवारों की आखिरी सूची के अनुसार, कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं. 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए. पटना जिले की पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इसी तरह, अगर भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए 102 प्रत्याशियों ने नामांकन किया. नाथनगर विधानसभा में कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया.

बता दें कि पहले चरण के लिए मतदान की तिथि 6 नवंबर निर्धारित की गई है. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2025 10:30 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पहले चरण के लिए नॉमिनेशन खत्म, इतने उम्मीदारों ने वापस लिया नामांकन
बिहार चुनाव LIVE: पहले चरण के लिए नॉमिनेशन खत्म, इतने उम्मीदारों ने वापस लिया नामांकन
बॉलीवुड
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें एजुकेशन और नेटवर्थ
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement

वीडियोज

बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पहले चरण के लिए नॉमिनेशन खत्म, इतने उम्मीदारों ने वापस लिया नामांकन
बिहार चुनाव LIVE: पहले चरण के लिए नॉमिनेशन खत्म, इतने उम्मीदारों ने वापस लिया नामांकन
बॉलीवुड
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें एजुकेशन और नेटवर्थ
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
यूटिलिटी
सर्दियां आने वाली हैं, क्या AC की सर्विस करवाना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
सर्दियां आने वाली हैं, क्या AC की सर्विस करवाना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
फूड
Diwali sweets shelf life: लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
यूटिलिटी
Diwali 2025: दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget