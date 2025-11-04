बिहार चुनाव: 'जंगलराज और गुंडाराज कांग्रेस-राजद की पहचान', CM योगी ने विपक्ष पर बोला हमला

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों में आज शाम ( 4 नवंबर) मंगलवार को चुनाव प्रचार थम जाएगा. चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पार्टी दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बिहार के लखीसराय चुनावी दौरे पर पहुंचे. योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "...लखीसराय से ज़्यादा सिंदूर की कीमत कौन जान सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर की रक्षा के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया और भारत की बहनों के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकें और मिसाइलें लखनऊ में हमारे द्वारा बनाई गईं..."

सीएम योगी ने समझाया 'जंगलराज और सुशासन' में अंतर

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "यही 'जंगलराज' और सुशासन का अंतर है. पहले, बिहार के युवाओं को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता था और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया जाता था. बिहार के अंदर विकास के कार्य दिखाई नहीं देते थे."

'राजद और कांग्रेस ने धन का किया दुरुपयोग'

यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा "राजद और कांग्रेस के नेता भाई-भतीजावाद और वंशवाद की राजनीति से प्रेरित होकर धन का दुरुपयोग करते थे... बिहार के लोगों के सामने, युवाओं के सामने नौकरी का संकट था. आजीविका का संकट नागरिकों के सामने था. किसान, अन्नदाता पलायन करने को मजबूर था. श्रमिक भटकता था. व्यापारी असुरक्षित था. बहन और बेटी की इज्जत दांव पर लगी थी."

उन्होंने कहा, "2005 में, बिहार के युवाओं, किसानों और नागरिकों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एक मजबूत एनडीए सरकार का समर्थन किया. 20 वर्षों से अधिक समय से, उनके नेतृत्व ने बिहार में प्रत्यक्ष विकास की नींव रखी..." योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले पांच वर्ष में बिहार के अंदर लगातार कार्य चल रहे हैं. सड़क, रेल की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं. बिहार का उत्पादन वैश्विक मार्केट में जाएगा तो यहां का अन्नदाता और व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने का काम करेगा.

'जिन्होंने बिहार को लूटा, वह जंगलराज लाना चाहते हैं'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "NDA सुशासन और विकास लाएगा, लेकिन जंगलराज और गुंडाराज कांग्रेस-राजद की पहचान है. जिन्होंने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, वे आज खानदानी माफियाओं को अपना शागिर्द बनाकर बिहार में फिर से जंगलराज लाना चाहते हैं..."