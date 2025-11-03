दरभंगा में CM योगी बोले- 'कांग्रेस-RJD के राज में हुआ था नरसंहार, अब बिहार में विकास की बहार'

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बाद एक रैली व जनसभा ने न सिर्फ चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है. सीएम योगी ने सोमवार (3 अक्टूबर) को दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया.

सीएम योगी ने कहा आज इंडिया गठबंधन के तीन बंदर हैं पप्पू, टप्पू और अप्पू. पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता. इनको न प्रधानमंत्री मोदी का विकास दिखता है, न देश की प्रगति की खुशबू महसूस होती है.

सीएम योगी ने कहा कि आज मिथिला की यह पावन धरती, जो मां भगवती जानकी की आत्मा कही जाती है, उन सभी रामद्रोही ताकतों को स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब बिहार में रामराज्य का उदय होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम हुए ही नहीं. यही कांग्रेस, यही आरजेडी और इनके साथी यूपी की समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं. आज वही लोग बिहार में धर्म और विकास के नाम पर जनता को छलने आए हैं.

जो राम विरोधी, वह भारत का विरोधी- सीएम योगी

उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस और आरजेडी की वही जोड़ी है जिसने न केवल बिहार को हिंसा, नरसंहार और अराजकता की आग में झोंका, बल्कि मां जानकी और भगवान श्रीराम के अस्तित्व तक पर सवाल उठाया था. जो राम का विरोधी है, वह भारत का विरोधी है, वह मिथिला का भी विरोधी है और वो हम सब का विरोधी है.

'काशी से लेकर मिथिला तक की बदली तस्वीर'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच वर्ष पहले मैंने यहां आकर कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और आज रामलला विराजमान हैं. जैसे रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, वैसे ही सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी डबल इंजन की सरकार बना रही है. यही होती है अच्छी सरकार का फायदा—आस्था का सम्मान और विकास का संकल्प.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज राम-जानकी मार्ग का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है, जो अयोध्या और मिथिला को एक बार फिर भावनात्मक रूप से जोड़ देगा. सीएम योगी ने कहा कि 2005 से पहले अयोध्या से दरभंगा आने में 16 घंटे लगते थे, अब लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगते हैं. यही है डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड.

'मिथिला को मिला सम्मान, मखाना बोर्ड और लाख चूड़ी उद्योग को मिली नई पहचान'

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा के मखाना उद्योग को राष्ट्रीय बोर्ड बनाकर सम्मानित किया और लाख की चूड़ियों को नई पहचान दिलाई. बिहार में सड़क, रेल, एयर और अब जलमार्ग हर दिशा में कनेक्टिविटी का नेटवर्क तैयार हुआ है. हल्दिया से अयोध्या तक इनलैंड वॉटरवे के जरिए बिहार, बंगाल और यूपी को जोड़ा गया है. यही विकास की असली गंगा है.

'कांग्रेस-आरजेडी के राज में हुआ था नरसंहार, अब बिहार में विकास की बहार'

सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी की सरकार के समय बिहार नरसंहारों से दहला रहता था, बेटियां असुरक्षित थीं, व्यापारी भयभीत थे. उन्होंने जाति के नाम पर समाज को तोड़ा, अपहरण को उद्योग बना दिया. लेकिन अब एनडीए की सरकार में न दंगा है, न भय. यूपी की तरह बिहार को भी माफिया और अराजकता से मुक्त करना है. उन्होंने कहा कि आज यूपी में माफिया की छाती पर बुलडोजर चलता है. जो लूटेगा, उसका सब कुछ जाएगा और वही संपत्ति गरीबों को घर बनाकर दी जाएगी. यही है गरीबों के हित में न्याय की नई परिभाषा.

'कश्मीर से धारा 370 हटना, मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि'

सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कश्मीर को विवादित कांग्रेस ने बनाया था. वहां हिंदुओं को विस्थापित किया गया, मिथिला का व्यक्ति वहां नहीं बस सकता था. प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाकर यह अन्याय खत्म किया. अब बिहार और मिथिला का कोई भी व्यक्ति वहां जाकर सम्मानपूर्वक रह सकता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के पाप को धोने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया है.

पप्पू, टप्पू और अप्पू को नहीं दिख रहा विकास- सीएम योगी

एनडीए का मतलब है विकास, विरासत और विश्वास

सीएम योगी ने कहा कि एनडीए सुशासन का प्रतीक है. यह गरीब को आवास देता है, किसान को सम्मान निधि देता है, नौजवान को रोजगार देता है, माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ देता है. वहीं कांग्रेस-आरजेडी अपहरण, अराजकता और जातीय हिंसा का प्रतीक हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार में अब रामराज्य की अवधारणा को साकार करने का समय है. मां जानकी की इस पावन धरती से मैं यही आग्रह करने आया हूं कि बंटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं. एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बिहार सेफ रहेगा. एनडीए विजयी होगा तो बिहार विजयी होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से आह्वान किया कि केवट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा को भारी मतों से विजयी बनाकर एनडीए को सशक्त करें, यही मिथिला की आस्था का सम्मान और बिहार के विकास का मार्ग है.