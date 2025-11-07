हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: 'पहले चरण में ही NDA की जीत तय, महागठबंधन खतरे में', BJP नेता का बड़ा दावा

बिहार चुनाव: 'पहले चरण में ही NDA की जीत तय, महागठबंधन खतरे में', BJP नेता का बड़ा दावा

Bihar Election 2025: बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान से स्पष्ट है, बिहार में एनडीए की जीत तय है. साथ ही कहा कि महागठबंधन कमजोर है और जनता मोदी-नीतीश सरकार से संतुष्ट है.

By : आईएएनएस | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 07:20 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन का अस्तित्व खतरे में है.

आईएएनएस से बातचीत में दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के मूड में है. उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही और लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर सकारात्मक चर्चा सुनने को मिली. शर्मा ने कहा कि इस बार पिछली बार के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि जनता एनडीए के पक्ष में मतदान कर रही है.

एनडीए के नेतृत्व में बिहार में लगातार हो रहा विकास- दिनेश शर्मा

राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास हुआ है. लोगों को बेहतर सड़कें, बिजली, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं. इसी कारण जनता का विश्वास सरकार पर और मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने गरीबों, महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका असर अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है.

बिहार में हिंसा की राजनीति कर रहे हैं राजद समर्थक- शर्मा

लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर हमले को लेकर नाराजगी जताते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि राजद समर्थक हिंसा की राजनीति कर रहे हैं. सत्ता के लालच में ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, जैसे पिछली बार सत्ता में रहते हुए किया था. लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला इसी अराजक मानसिकता का परिणाम बताया जा रहा है.

घटना के दौरान राजद समर्थकों के एक समूह ने सिन्हा के वाहन को घेर लिया और पथराव करने की कोशिश की. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आगे चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाया जाए.

राहुल गांधी के बयानों पर जनता की कोई गंभीरता नहीं- शर्मा 

राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि उनके बयानों में जनता के प्रति कोई गंभीरता नहीं होती. राहुल गांधी केवल सनसनी फैलाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि स्थिरता और विकास केवल एनडीए के शासन में ही संभव है.

Published at : 07 Nov 2025 07:20 AM (IST)
