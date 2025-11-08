हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या नीतीश कुमार फिर बनेंगे बिहार के सीएम? BJP नेता धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दी पूरी तस्वीर

क्या नीतीश कुमार फिर बनेंगे बिहार के सीएम? BJP नेता धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दी पूरी तस्वीर

Bihar Election 2025: बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहले चरण में 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो बिहार के इतिहास में एक रिकॉर्ड है. यह जनता के एनडीए सरकार पर भरोसे का प्रमाण है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 01:27 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा हैं और इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.

पत्रकारों से बातचीत में प्रधान ने कहा कि यह पहले ही घोषित किया जा चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी ही एनडीए के नेता हैं. चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह चुके हैं. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अब तक तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर पाए. जब खुद में स्पष्टता नहीं है तो दूसरों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है.

पहले चरण में भारी संख्या में महिलाओं ने किया मतदान

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहले चरण में 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो बिहार के इतिहास में एक रिकॉर्ड है. यह जनता के एनडीए सरकार पर भरोसे का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि यह मतदान विकास, सुशासन और स्थिरता के पक्ष में हुआ है. भारी संख्या में महिलाओं ने मतदान किया है और उनका आशीर्वाद एनडीए के साथ है.

राजद की खत्म हो चुकी है विश्वसनीयता- धर्मेंद्र प्रधान

प्रधान ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राजद की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है. जनता ने 'जंगलराज' का दौर देखा है और अब वह विकास चाहती है. बिहार में मुकाबला जंगलराज बनाम सुशासन के बीच है. जनता जानती है कि एनडीए ही बिहार को आगे ले जा सकता है.

बिहार में घुसपैठ के मुद्दे को सख्ती से हल करेगी एनडीए- प्रधान

सीमांचल इलाके को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रधान ने कहा कि घुसपैठ का मुद्दा गंभीर है और एनडीए सरकार इसे सख्ती से हल करेगी. देश के संसाधनों पर केवल देश के नागरिकों का हक है. वहीं ओवैसी के विकास न होने के आरोप पर उन्होंने जवाब दिया कि सीमांचल को विपक्ष ने हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, विकास के नाम पर केवल वादे किए.

धर्मेंद्र प्रधान ने अंत में कहा कि बिहार की जनता तय कर चुकी है कि सुशासन का साथ देगी, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ेगा.

Input By : शशांक कुमार
Published at : 08 Nov 2025 01:26 PM (IST)
PM Narendra Modi Dharmendra Pradhan Nitish Kumar Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
