Bihar Election: चुनावी तैयारियों को लेकर अमित शाह दो दिवसीय बिहार दौरे पर, उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन
Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय बिहार दौरे पर है. बेतिया, पटना, समस्तीपुर और अररिया में बैठकों के जरिए भाजपा की चुनावी रणनीति और संगठन सशक्तिकरण पर मंथन करेंगे.
केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज (26 सितंबर) बिहार में दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. आठ दिनों के अंदर यह उनका दूसरा बिहार दौरा है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है.
अमित शाह का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पटना में पार्टी की सभी संगठनात्मक जिलों की कोर कमेटी की बैठक हाल ही में दो दिन (बुधवार और गुरुवार) चली. इस बैठक में चुनावी तैयारियों, संभावित उम्मीदवारों और आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया. पार्टी के भीतर संगठनात्मक मजबूती और अनुशासन पर भी चर्चा हुई.
बेतिया में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह
आज दोपहर 3 बजे अमित शाह बेतिया में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. बेतिया की बैठक में लगभग 10 जिलों के संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है. इसके बाद शाम 6 बजे वह पटना के पार्टी कार्यालय में बिहार भाजपा कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे. इसके अलावा अलग से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक की जाएगी. बैठक में चुनावी रणनीति, बूथ स्तर पर संगठन सशक्तिकरण और स्थानीय नेताओं के समन्वय को लेकर चर्चा होगी.
कल सरायरंजन और अररिया के कार्यक्रम में शामिल होंगे- शाह
दूसरे दिन यानी कल (27 सितंबर) अमित शाह समस्तीपुर के सरायरंजन में दोपहर 12 बजे और अररिया के फारबिसगंज में दोपहर 2:30 बजे भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल होंगे. इन सम्मेलनों में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायकों, संगठन और स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. संबंधित जिलों के प्रभारी भी इन बैठकों में भाग लेंगे.
बिहार में चुनावी तैयारियों की समीक्षा- अमित शाह
अमित शाह के दौरे का मुख्य उद्देश्य चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना, संगठन की मजबूती और अनुशासन सुनिश्चित करना तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना है. इसके साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका और चुनावी रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
दोपहर और शाम की सभी बैठकों के बाद अमित शाह पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमित शाह का यह दौरा भाजपा के चुनावी अभियान को गति देने के साथ-साथ संगठन में समन्वय और अनुशासन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.
