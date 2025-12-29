बिहार के सभी प्रखंडों में बनेगा मॉडल स्कूल, शिक्षा मंत्री ने बताया 2030 तक का प्लान

नई सरकार के गठन के बाद अब सभी विभागों में 2025 से 2030 तक के कामों की प्लानिंग शुरू कर दी गई है. इस बीच शिक्षा विभाग में भी नए-नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं. सोमवार (29 दिसंबर) को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग की प्लानिंग है कि 2025 से 30 के बीच राज्य के सभी प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा.

इस मॉडल स्कूल में वह सभी व्यवस्था होगी जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी मानसिक संरचना का विकास हो सके. उच्च शिक्षा में भी डिग्री कॉलेज और पुरानी संस्थाओं को कैसे और हाईटेक किया जाए इस पर विशेष फोकस रहेगा. हाल ही में कैबिनेट द्वारा सात निश्चय-3 पास किया गया है. जिसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है.

शिक्षा मंत्री ने दी यह जानकारी

मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि TRE-4 की बहाली के लिए हम लोग पूरी तैयारी में जुट गए हैं. आगामी 15 से 20 जनवरी तक शिक्षा विभाग रोस्टर क्लीयरेंस कर अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज देगी. उन्होंने कहा कि पहले शिक्षकों में कमी थी लेकिन अभी के समय में बिहार में शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की संख्या 2 लाख 27 हजार के करीब हो चुकी है.

उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई है. करीब 5000 अनुकंपा नियुक्तियां हो चुकी हैं. TRE 4 की बहाली के बाद शिक्षकों की संख्या और बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाने के लिए काम किया है.

शिक्षा क्षेत्र में तैयार किया गया इतना बजट

स्कूलों में शिक्षा का समग्र विकास हो इसके लिए 2025-26 में शिक्षा पर 70 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट तैयार किया गया है. भविष्य में भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे. शिक्षा में हमलोग और अधिक ध्यान रिसर्च,स्किल्स पर देंगे. छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो इसपर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

बिहार में करीब 78 हजार सरकारी विद्यालय हैं, जिसमें एक करोड़ 76 लाख के करीब छात्र-छात्राएं नामांकित हैं. बच्चों के शिक्षा में गुणवत्ता देने में जो भी कमी आएगी उसको दूर करेंगे. साथ ही स्कॉलरशिप पर भी ध्यान दिया गया है. टीपीटी के माध्यम से 4663 छात्र-छात्राओं के खाते में राशि भेजी गई है.

मिड-डे मील पर किया गया फोकस

शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल का ड्रॉपआउट घटकर 1 प्रतिशत हुआ है. मिड-डे मील पर भी हमने फोकस किया है. रसोईया दीदी का भी मानदेय बढ़ाया गया है. बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में जो शिक्षक आए हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी फोकस किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वर्कशॉप में भी अच्छा काम किया है. ट्रेनिंग लर्निंग का काम चल रहा है और मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़ रहे है. जो भी संसाधन हमारे पास हैं उस पर काम किया जाएगा. जो भी किताबें हैं, वे सही समय पर बच्चों को मिले इसकी प्राथमिकता होगी.

बच्चों को दिया गया टेक्स्टबुक- सुनील कुमार

1 करोड़ 19 लाख बच्चों को टेक्स्टबुक पहुंचा दिया गया है. स्कूल किट भी हमने सही समय पर मुहैया कराया है. आगे चलकर हाइयर एजुकेशन में भी हमारा फोकस रहेगा. सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए है. टीचर को टैब की फैसिलिटी मिल रही है.

कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा पर हमारी सरकार का विशेष ध्यान है. कुछ यूनिवर्सिटी के सेशन पीछे थे, उसमें सुधार हुआ है. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने काम किया है. उन्होंने कहा कि हम एक प्रगतिशील और विकसित बिहार के लिए अग्रसर हैं.

मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में 7 निश्चय 3 के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पूरा करेंगे. हालांकि उन्होंने यह माना कि कई जगह खामियां हैं उसको हाल ही में दूर करेंगे. मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट और प्लस 2 का रिजल्ट अच्छा हुआ है. उन्होंने कहा कि जो शिक्षक गलत करते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है.