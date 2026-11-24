बिहार के सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल सुधारने और शैक्षणिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल द्वारा सोमवार (23 नवंबर) को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को जारी एक विस्तृत पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब विद्यालय अवधि के दौरान शिक्षकों को किसी भी बैठक, प्रशिक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कार्यशाला में नहीं बुलाया जाएगा.

ऐसे सभी कार्यक्रम स्कूल समय से पहले या बाद में ही आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही विभागीय अधिकारी भी शिक्षण अवधि में शिक्षकों से किसी तरह की रिपोर्ट, आंकड़े या बैठक की मांग नहीं करेंगे. अत्यावश्यक स्थिति में ही लिखित कारण सहित अपवाद स्वीकार्य होगा.

क्यों लिया गया ये फैसला?

शिक्षा विभाग ने यह सख्त कदम सीवान, गोपालगंज, जमुई, दरभंगा और पटना सहित कई जिलों के स्कूलों के निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के बाद उठाया है, जहां शिक्षण समय में बैठकें बुलाने और शिक्षकों की अनुपस्थिति पर वैकल्पिक व्यवस्था न होने से पढ़ाई का माहौल खराब हो रहा था.

कोई भी घंटी खाली न जाए इसके लिए प्रधानाध्यापक प्रतिदिन सुबह शिक्षकों की उपस्थिति देखकर यह तय करेंगे कि कौन सी कक्षा खाली रहने वाली है. किसी शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर उसी दिन वैकल्पिक (स्थानापन्न) शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए बाकायदा एक 'स्थानापन्न व्यवस्था रजिस्टर' भी संधारित किया जाएगा.

बिना सूचना गायब रहने पर होगी कार्रवाई

शिक्षकों को अवकाश की पूर्व सूचना प्रधानाध्यापक को देनी होगी. बिना सूचना या अनुमति के गायब रहने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय में कक्षावार और विषयवार दैनिक समय सारणी बनाकर प्रदर्शित करने और उसका कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है.

​शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को दैनिक पाठ योजना तैयार करने और शिक्षण डायरी रखने का निर्देश दिया गया है, जिसका प्रधानाध्यापक नियमित अवलोकन करेंगे. कक्षावार आकलन कर कमजोर बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें पढ़ने, लिखने एवं गणित में अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.

प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित गृहकार्य, साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा आयोजित करने, उत्तर-पुस्तिकाओं की समय पर जांच करने और परिणाम का विश्लेषण कर सुधार की योजना बनाने को कहा गया है. बच्चों की उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज की जाएगी और लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें स्कूल लाने की पहल की जाएगी.

मध्याह्न भोजन को लेकर भी सख्त आदेश जारी

​विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए समय-पालन, स्वच्छता, गणवेश और परस्पर सम्मान का माहौल बनाने के साथ ही बच्चों को दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दंड को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए सकारात्मक अनुशासन पर जोर दिया गया है. प्रधानाध्यापक को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और समय पर वितरण की स्वयं निगरानी करनी होगी, लेकिन इससे शिक्षण समय प्रभावित नहीं होना चाहिए. इसके अतिरिक्त हर माह निर्धारित दिवस पर शिक्षण बाधित किए बिना अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) भी आयोजित की जाएगी.

​बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों को भी अनिवार्य किया गया है. इसके तहत स्कूल समय के बाद सप्ताह में नियमित रूप से बालक-बालिकाओं दोनों के लिए फुटबॉल अभ्यास और विद्यालय, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी.

निर्धारित दिनों पर पढ़ाई बाधित किए बिना गीत-संगीत, नाटक, शिल्प, समूह गतिविधियां, भाषण एवं वाद-विवाद जैसे कला-संस्कृति के कार्यक्रम होंगे तथा साप्ताहिक रूप से उपलब्ध साधनों से प्रेरणादायक व शैक्षिक वीडियो दिखाकर उन पर चर्चा की जाएगी. शारीरिक शिक्षक बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को नियमित रूप से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे और जहां शारीरिक शिक्षक नहीं हैं, वहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की सहायता ली जाएगी. उत्कृष्ट प्रतिभा वाले बच्चों को सम्मानित कर उन्हें प्रखंड व जिला स्तर का मंच उपलब्ध कराया जाएगा और इन सभी गतिविधियों में सुरक्षा, समावेश तथा रजिस्टर का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

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​इन सभी निर्देशों के कड़ाई से पालन के लिए प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के शैक्षणिक अनुशासन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे. लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और विद्यालयों को सम्मानित भी किया जाएगा.

प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारी प्रति सप्ताह निर्धारित संख्या में स्कूलों का निरीक्षण कर विशेष रूप से कक्षा शिक्षण, उपस्थिति और स्थानापन्न व्यवस्था की जांच करेंगे और जिलों में साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर इस पत्र के अनुपालन की स्थिति देखी जाएगी. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र की प्रति सभी स्कूलों तक पहुंचाकर एक सप्ताह के भीतर विभाग को अनुपालन की पुष्टि भेजने और उसके बाद प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया है. इसकी प्रतिलिपि सभी जिलाधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.

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