बिहार के सहरसा में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. अपहरण के केस में सौरबाजार थाने की पुलिस ने उस पकड़ा था. इस दौरान आरोपी युवक ने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक का शव कपड़े के फंदे से लटका मिला.

घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान अनमोल शर्मा (उम्र 25-26 साल के आसपास) के रूप में हुई है. वह सौरबाजार थाना क्षेत्र के कचरा गांव का रहने वाला था.

जानकारी के मुताबिक, सौरबाजार थाने की पुलिस ने बीते सोमवार (23 नवंबर) को प्रेमी और प्रेमिका को हिरासत में लिया था. दोनों के खिलाफ अपहरण से जुड़ा मामला दर्ज था. पुलिस के अनुसार, युवक और युवती पहले भी दो बार घर से भाग चुके थे. इस बार फिर दोनों के भागने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा था. आज (मंगलवार, 24 नवंबर) दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना था.

यह भी पढ़ें- नीतीश सेतु पर क्यों पलटी सरकार? तेजस्वी ने मायावती का नाम लेकर BJP को घेरा

शौचालय गया और फंदे से लटक गया युवक

बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह अनमोल ने शौचालय जाने की बात कही. वह पुलिस अभिरक्षा में चौकीदार के साथ शौचालय गया था. इसी दौरान उसने वहां कपड़े का फंदा बनाया और फांसी लगा ली. घटना के बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मियों ने युवक को बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी.

एसडीपीओ ने क्या बताया?

सदर एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अनमोल कुमार पुलिस अभिरक्षा में था. सुबह वह चौकीदार के साथ शौचालय गया था. इसी दौरान उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. एसडीपीओ के मुताबिक, उसकी गिरफ्तारी अपहरण से जुड़े एक मामले में हुई थी.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

पुलिस ने युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है. एसडीपीओ ने बताया कि मामले की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. उधर थाने के शौचालय में पुलिस हिरासत के दौरान हुई इस मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत से जुड़े अन्य तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे.

यह भी पढ़ें- बिहार में जेडीयू आज मना रही 'सुशासन दिवस', 21 साल के सफर को दीयों से किया याद