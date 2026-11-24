कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने भारत की छवि को खराब करने का आरोप लगाया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार करते हैं. पूरी दुनिया से अभी निवेशक भारत आ रहे हैं.

शाहनवाज ने कहा, "भारत ही एक ऐसा देश है जहां लग रहा है कि यहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है. दुनिया से निवेश आ रहा है, उसको रोकने की साजिश भारत विरोधी ताकतें तो करेंगी, लेकिन भारत में विपक्ष के नेता देश के बाहर जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी बता रहे हैं… तो भारत सरकार ने भारत की पूरी दुनिया में एक इमेज और प्रतिष्ठा बनाई है उसको धूमिल करना चाहते हैं."

#WATCH | दिल्ली : भाजपा नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने विदेश में भारत की छवि को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कहा," राहुल गांधी भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, विदेश में जाकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत के अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार करते हैं। पूरे दुनिया में अभी निवेशक भारत आ रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां लग रहा है कि यहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है। दुनिया से निवेश आ रहा है, उसको रोकने की साजिश भारत विरोधी ताकतें तो करेंगी, लेकिन भारत में विपक्ष के नेता देश के बाहर जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी बता रहे हैं। तो भारत सरकार ने भारत की पूरे दुनिया में एक इमेज और प्रतिष्ठा बनाई है उसको धूमिल करना चाहते हैं। यह देश विरोधी काम है। इस तरह की बातें करके वह देश को बदनाम कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2026

बीजेपी नेता ने कहा कि यह देश विरोधी काम है. इस तरह की बातें करके वह देश को बदनाम कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

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कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार

भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश में देश की छवि पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर BJP द्वारा उनकी आलोचना करने पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "उनकी (राहुल गांधी) समझदारी के अभाव की बात तो बीजेपी हमेशा करती रहेगी लेकिन लेकिन जो समझदारी राहुल गांधी की है, वो चाहे देश के धरती से बोलें या विदेश की धरती से बोलें; उनकी पढ़ाई-लिखाई बीजेपी के नेताओं से बेहतर ढंग से हुई है."

#WATCH दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश में देश की छवि पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर BJP द्वारा उनकी आलोचना करने पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "उनकी (राहुल गांधी) समझदारी के अभाव की बात तो भाजपा हमेशा करती रहेगी लेकिन लेकिन जो समझदारी राहुल गांधी की है, वो चाहे देश के धरती से बोलें या विदेश की धरती से बोलें; उनकी पढ़ाई-लिखाई बीजेपी के नेताओं से बेहतर ढंग से हुई है। बीजेपी के लोगों की तो डिग्री का ठिकाना नहीं है। बीजेपी के लोग कुछ भी बोलते हैं, जो तथ्यहीन होता है। राहुल गांधी दून स्कूल में पढ़े, सेंट स्टीफंस में पढ़े, कैम्ब्रिज गए, हार्वर्ड गए; तो उनमें पढ़ाई-लिखाई और समझदारी का अभाव है और जिनकी डिग्री का ठिकाना नहीं, वो लोग विद्वान बन जाते हैं। मैं इस तरह की बात राजनीति में करना उचित नहीं समझता।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2026

उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी के लोगों की तो डिग्री का ठिकाना नहीं है. बीजेपी के लोग कुछ भी बोलते हैं, जो तथ्यहीन होता है. राहुल गांधी दून स्कूल में पढ़े, सेंट स्टीफंस में पढ़े, कैम्ब्रिज गए, हार्वर्ड गए; तो उनमें पढ़ाई-लिखाई और समझदारी का अभाव है और जिनकी डिग्री का ठिकाना नहीं, वो लोग विद्वान बन जाते हैं. मैं इस तरह की बात राजनीति में करना उचित नहीं समझता."

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