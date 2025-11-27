बिहार: 400 माफिया की जब्त होगी संपत्ति! 1208 की दूसरी लिस्ट तैयार, DGP ने बताया इसमें कौन-कौन

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है. कैसे क्राइम कंट्रोल हो इस पर पूरा फोकस हो रहा है. हाल ही में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी के साथ बैठक भी की थी. समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस बीच बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को कहा कि 400 माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साक्ष्य के साथ कोर्ट में कागजात सौंप दिए गए हैं. आदेश मिलने के बाद इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी.

डीजीपी विनय कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली जा रहे थे. इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया. उन्होंने बताया कि इन 400 लोगों में भू-माफिया, बालू माफिया और बड़े अपराधी हैं. उन्होंने कहा कि इन 400 के अलावा 1208 लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिनमें भू-माफिया हैं, अपराधी हैं और बालू माफिया हैं. इनके भी पूरे कागजात न्यायालय को सौंपे जाएंगे और आदेश होगा तो इन 1208 लोगों की भी संपत्ति जब्त की जाएगी.

खरीदी जा रही 2000 स्कूटी: डीजीपी

दूसरी ओर ईव टीजिंग स्क्वायड के गठन पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर इसका फैसला हो गया है. स्कूल-कॉलेज के बाहर किसी हालत में छेड़खानी न हो इसको लेकर हम लोग 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं. इस पर जो पुलिसकर्मी होंगे उनका यही काम रहेगा कि वह कॉलेज-स्कूल के आसपास तैनात रहेंगे. जो लोग इस तरह (छेड़खानी आदि) का घटना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

डीजीपी ने कहा- खत्म होगा माफिया राज

डीजीपी ने कहा कि समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. माफिया का राज खत्म किया जाएगा. कानून-व्यवस्था को लेकर जो भी कुछ करना हो वह किया जाएगा.

