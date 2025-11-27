बिहार: सीवान में लाखों की लूट, 10-12 राउंड फायरिंग, बोरी में भरकर ले गए गहने, VIDEO

सीवान में गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को एक ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपये के गहने की लूट हो गई. घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के टारी बाजार की है. छह की संख्या में हथियार बंद बदमाशों ने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है. 10 से 12 राउंड फायरिंग की भी बात कही जा रही है.

ज्वेलरी शॉप के मालिक कृष्णा सोनी को दुकान के अंदर बंधक बनाकर बदमाशों ने गहनों को एक बोरी में भर लिया और फरार हो गए. एक अनुमान के मुताबिक लूटे गए गहनों की कीमत 50 लाख तक हो सकती है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

2 बाइक से आए थे सभी छह बदमाश

इस लूटपाट की वारदात से जुड़ा वीडियो सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि दो बाइक से छह बदमाश आए हैं. एक पर तीन बदमाश बैठे हैं. फायरिंग कर रहे हैं. दूसरी बाइक पर दो बदमाश बैठे हैं. वहीं तीसरा बदमाश बोरी लेकर खड़ा है. इसके बाद वो भी उसी बाइक पर बैठकर फायरिंग करते हुए भागने लगता है.

पकड़ा गया एक बदमाश

दूसरी ओर इस घटना में शामिल छह में से एक बदमाश के पकड़े जाने की सूचना है. बताया जा रहा है कि लोगों ने खदेड़कर एक बदमाश को पकड़ लिया. यह बदमाश टारी गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने बदमाशों के भागने का जो वीडियो बनाया है वह वायरल हो रहा है. अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.

सीवान के एसपी मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि की है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है. बता दें कि जिले में पहले भी इस तरह से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है. इस घटना से एक बार फिर पुलिस और कानून-व्यवस्थ पर सवाल उठने लगा है.

