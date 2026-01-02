दानापुर: खगौल में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़, आरोपी मैनेजर राय गिरफ्तार

पटना के दानापुर अनुमंडल स्थित खगौल इलाके में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में अपराधी मैनेजर राय पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया. घायल हालत में उसे इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई है.

घायल अपराधी की पहचान मैनेजर राय के रूप में हुई है, जो दीदारगंज का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार मैनेजर राय वर्ष 2022 में खगौल थाना क्षेत्र में हुए डॉ. मो अनवर आलम हत्याकांड में शामिल रहा है. इसके अलावा उस पर रंगदारी, लूट, हत्या और अन्य संगीन अपराधों के करीब एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

खगौल इलाके में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मैनेजर राय खगौल इलाके में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. इसी दौरान खुद को घिरता देख अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मैनेजर राय को गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा.

मुठभेड़ में आरोपी मैनेजर राय घायल

घटना के बाद पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि पुलिस ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया. पुलिस का कहना है कि मौके से हथियार और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं.

आपराधिक नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मैनेजर राय के आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है और उससे जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

