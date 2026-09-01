नवादा में युवक की हत्या, 10 से 15 बदमाश पहुंचे, मोहल्ले में घुसकर मारी गोली

बिहार के नवादा में मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के चंद्रवंशी मोहल्ले की है. मृतक की पहचान मनीष भारती के छोटे बेटे प्रणय कुमार उर्फ पीयूष कुमार (उम्र करीब 25 साल) के रूप में की गई है.

हत्या के पीछे कॉलेज में सीट पर बैठने को लेकर विवाद बताया जा रहा है. मंगलवार को उसे खदेड़कर गोली मारी गई. गोली लगने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब 10 से 15 की संख्या में बदमाश दो फोर व्हीलर वाहन और एक बुलेट से मोहल्ले में पहुंचे थे. मोहल्ले में घुसकर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए.

नवादा-गया मुख्य मार्ग जाम

हत्या की घटना के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा. लोगों ने नवादा और गया जाने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. आक्रोशित लोगों ने बदमाशों के बताए जा रहे दोनों फोर व्हीलर वाहन और एक बुलेट को क्षतिग्रस्त कर दिया.

हत्या के पीछे क्या है कारण?

युवक के चाचा उदय भारती की मानें तो कॉलेज में विवाद हुआ था. हालांकि उन्होंने वजह नहीं बताई. एक दूसरे स्थानीय संजू कुमार ने कहा कि कॉलेज में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था.

यह भी पढ़ें- बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी

एक युवक के जख्मी होने की खबर

इस घटना के पीछे बदमाश कारू कुमार का नाम आ रहा है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची. स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल एक युवक की गोली मारकर हत्या की बात सामने आई है. एक अन्य युवक के जख्मी होने की भी सूचना है.

उन्होंने कहा कि पुलिस गोली मारने की वजह, अपराधियों की संख्या, उनके मोहल्ले में प्रवेश करने और घटना को अंजाम देने के बाद फरार होने के पूरे घटनाक्रम की एक-एक बिंदु पर जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक