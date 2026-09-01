Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवादा में युवक की हत्या, 10 से 15 बदमाश पहुंचे, मोहल्ले में घुसकर मारी गोली

नवादा में युवक की हत्या, 10 से 15 बदमाश पहुंचे, मोहल्ले में घुसकर मारी गोली

नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र के चंद्रवंशी मोहल्ले में मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है. बदमाश दो फोर व्हीलर और एक बुलेट से पहुंचे थे. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written By : अमन राज |  Updated at : 01 Sep 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के नवादा में मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के चंद्रवंशी मोहल्ले की है. मृतक की पहचान मनीष भारती के छोटे बेटे प्रणय कुमार उर्फ पीयूष कुमार (उम्र करीब 25 साल) के रूप में की गई है. 

हत्या के पीछे कॉलेज में सीट पर बैठने को लेकर विवाद बताया जा रहा है. मंगलवार को उसे खदेड़कर गोली मारी गई. गोली लगने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब 10 से 15 की संख्या में बदमाश दो फोर व्हीलर वाहन और एक बुलेट से मोहल्ले में पहुंचे थे. मोहल्ले में घुसकर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए. 

नवादा-गया मुख्य मार्ग जाम

हत्या की घटना के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा. लोगों ने नवादा और गया जाने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. आक्रोशित लोगों ने बदमाशों के बताए जा रहे दोनों फोर व्हीलर वाहन और एक बुलेट को क्षतिग्रस्त कर दिया. 

हत्या के पीछे क्या है कारण?

युवक के चाचा उदय भारती की मानें तो कॉलेज में विवाद हुआ था. हालांकि उन्होंने वजह नहीं बताई. एक दूसरे स्थानीय संजू कुमार ने कहा कि कॉलेज में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था. 

यह भी पढ़ें- बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी

एक युवक के जख्मी होने की खबर

इस घटना के पीछे बदमाश कारू कुमार का नाम आ रहा है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची. स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल एक युवक की गोली मारकर हत्या की बात सामने आई है. एक अन्य युवक के जख्मी होने की भी सूचना है. 

उन्होंने कहा कि पुलिस गोली मारने की वजह, अपराधियों की संख्या, उनके मोहल्ले में प्रवेश करने और घटना को अंजाम देने के बाद फरार होने के पूरे घटनाक्रम की एक-एक बिंदु पर जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक

Published at : 01 Sep 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Nawada Bhiar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नवादा में युवक की हत्या, 10 से 15 बदमाश पहुंचे, मोहल्ले में घुसकर मारी गोली
नवादा में युवक की हत्या, 10 से 15 बदमाश पहुंचे, मोहल्ले में घुसकर मारी गोली
बिहार
भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप! नदी में समाए 2 मंदिर, घर छोड़कर भागे लोग
भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप! नदी में समाए 2 मंदिर, घर छोड़कर भागे लोग
बिहार
6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'
6 साल के आदित्य का धरना खत्म, पप्पू यादव ने मनाया, बोले- 'राहुल गांधी...'
बिहार
बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, सम्राट चौधरी बोले- 'युवा कलाकारों को…'
बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, सम्राट चौधरी बोले- 'युवा कलाकारों को…'
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget