बिहार के शिवहर में व्यवसायी की हत्या, दुकान बंद कर घर जा रहे थे, ताबड़तोड़ चलाई गोली

बिहार के शिवहर में एक व्यवसायी की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना बसंत बाजार और दुबे टोला मोड़ के पास की है. मृतक की पहचान बखार चंडिहा निवासी समोद साह के रूप में हुई है. वे प्रखंड प्रमुख प्रमोद साह के छोटे भाई थे. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

रात करीब 9.30 बजे की है घटना

घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार (19 मई, 2026) की रात समोद साह दुकान बंद कर बाइक से करीब 9.30 बजे घर जा रहे थे. बसंतपट्टी चौक पर उनकी किराना, हार्डवेयर और खाद की दुकान है. घर लौटते समय जैसे ही वे बसंत बाजार और दुबे टोला मोड़ के समीप पहुंचे तो घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

गोली लगने से समोद साह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए. तुरंत उन्हें इलाज के लिए शहर के ही एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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बसंतपट्टी चौक पर लोगों ने किया प्रदर्शन

व्यवसायी की मौत की खबर से जैसे ही परिवार तक पहुंची तो कोहराम मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे. घटना से लोगों में आक्रोश है. बुधवार (20 मई, 2026) की सुबह आक्रोशित लोगों ने बसंतपट्टी चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया.

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. मौके पर पहुंचे शिवहर के एसडीपीओ अनुशील कुमार ने लोगों को समझाया. कहा कि अपराधी पकड़े जाएंगे. उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास छानबीन की जा रही है. अपराधियों की पहचान के लिए संभावित बिंदुओं पर गौर किया जा रहा है.

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