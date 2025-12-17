पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर BJP पर किया हमला

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज (बुधवार) पटना में विरोध प्रदर्शन किया. यह मार्च सदाकत आश्रम (कांग्रेस दफ्तर) से शुरू हुआ जिसे बीजेपी दफ्तर तक जाना था, लेकिन आयकर गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर इसे रोक दिया गया. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा था.

कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के नेताओं को फंसाने का आरोप लगाया. इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. उनके हाथों में बैनर-पोस्टर था. कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में जमकर नारेबाजी की. पुतला दहन भी किया.

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

इस मौके पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई. कोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए तमाचा है. साबित हो गया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है. दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य पांच लोगों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने इस आधार पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया कि एजेंसी की जांच निजी शिकायत पर आधारित है एफआईआर पर नहीं.

राजेश राम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस तरह का काम करेगी तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. बदले की राजनीति को हम लोग उजागर करेंगे. बदले की राजनीति के लिए मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर करती है. यह स्पष्ट हो गया है. जनता सब देख रही है. जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है.

इस पूरे मुद्दे पर बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा है कि ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग बंद किया जाए. लोकतंत्र का सम्मान किया जाए. नेशनल हेराल्ड केस पूरी तरह से फर्जी है और मोदी-शाह ने राजनीतिक प्रतिशोध में ये फर्जी केस खड़ा किया है.

