हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 5 जनवरी तक कोहरा और कड़ाके की ठंड, कोल्ड डे की चेतावनी जारी

बिहार में 5 जनवरी तक कोहरा और कड़ाके की ठंड, कोल्ड डे की चेतावनी जारी

Bihar Cold Weather: बिहार में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है. मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी है. आठवीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी 2 जनवरी तक बंद रहेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

पटना सहित पूरे बिहार में घने कोहरे और ठंडी हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 5 जनवरी तक मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है. लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं. मौसम विभाग ने बुधवार (31 दिसंबर) के लिए राज्य के 25 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है. अधिकतर जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले पांच दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहेंगे. हालांकि मंगलवार को पटना समेत 14 जिलों में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बावजूद गयाजी, औरंगाबाद और नालंदा में भीषण कोल्ड डे की स्थिति बनी रही, जबकि डेहरी में कोल्ड डे रहा.

राजगीर में दर्ज किया गया सबसे कम न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस राजगीर में दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान भी राजगीर और शेखपुरा में 19 डिग्री सेल्सियस रहा. पटना और आसपास के इलाकों में मंगलवार को धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली.

बिहार के प्रमुख शहरों में कितना रहा तापमान

प्रमुख शहरों के तापमान की बात करें तो पटना में अधिकतम तापमान 16.9 और न्यूनतम 12.4 डिग्री रहा. गयाजी में अधिकतम 18.5 और न्यूनतम 7.8 डिग्री, भागलपुर में अधिकतम 15.0 और न्यूनतम 12.0 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 13.2 और न्यूनतम 12.2 डिग्री रहा.

2 जनवरी तक बंद रहेंगे आठवीं कक्षा तक स्कूल

कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. जिला अधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी करते हुए आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है. आठवीं से ऊपर की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उनकी कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित होंगी.

Published at : 31 Dec 2025 12:37 PM (IST)
