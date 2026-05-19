बिहार: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पटना में महंगाई से परेशान आम जनता ने क्या कहा?

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPetrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पटना में महंगाई से परेशान आम जनता ने क्या कहा?

Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पटना में महंगाई से परेशान आम जनता ने क्या कहा?

Bihar News in Hindi: पटना समेत देशभर में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. बढ़ी कीमतों से आम जनता परेशान है. छात्रों और यात्रियों ने किराया बढ़ने की शिकायत करते हुए सरकार से राहत देने की मांग की.

By : आर्यन आनंद | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 May 2026 09:24 AM (IST)
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देशभर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. जिसका असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है. बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 96 पैसे महंगा हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 95 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

नए रेट लागू होने के बाद पटना में पेट्रोल की कीमत 109.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.60 रुपये प्रति लीटर हो गई है. इससे पहले पेट्रोल 108.67 रुपये और डीजल 94.65 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था.

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान

जानकारी के अनुसार, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं. पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे लोगों ने सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की. लोगों का कहना है कि केवल पेट्रोल और डीजल ही महंगे नहीं हुए हैं, बल्कि इसका असर हर चीज पर पड़ रहा है. परिवहन खर्च बढ़ने से खाने-पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी असर देखने को मिल रहा है.

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पेट्रोल महंगा होने से अब बढ़ गया है खर्च- छात्र

एक छात्र ने बताया कि वह रोज सुबह दूर से कोचिंग पढ़ने के लिए बाइक से आता है. पेट्रोल महंगा होने से अब उसका खर्च बढ़ गया है. वहीं ऑटो चालकों ने भी किराया बढ़ा दिया है, जिससे छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा रहा है. ऐसे में सरकार को जल्द इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

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Published at : 19 May 2026 09:24 AM (IST)
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Diesel Prices Patna News BIHAR NEWS Expensive Petrol
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