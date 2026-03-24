बिहार: चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे CM नीतीश कुमार, आज होगी घोषणा

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU National President: चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे CM नीतीश कुमार, आज होगी घोषणा

JDU National President: चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे CM नीतीश कुमार, आज होगी घोषणा

JDU National President: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 22 मार्च (रविवार) थी. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 2028 तक होगा.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 11:42 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (मंगलवार) फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे. दोपहर 2:30 बजे नीतीश कुमार के निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. निर्वाचन अधिकारी और जेडीयू नेता अनिल हेगड़े सर्टिफिकेट जारी करेंगे.

2028 तक होगा कार्यकाल

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 22 मार्च (रविवार) थी. नामांकन वापस लेने का समय आज (मंगलवार) सुबह 11 बजे तक था. हालांकि नीतीश कुमार के अलावा इस पद के लिए किसी अन्य ने नामांकन नहीं किया था, इसलिए चुनाव नहीं हुआ. नीतीश चौथी बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 2028 तक होगा.

19 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर स्थित जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र नीतीश ने दाखिल कर दिया था. नीतीश कुमार की ओर से चुनाव अधिकारी को दो सेटों में नामांकन पत्र सौंपे गए थे. कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार का नामांकन पत्र दो सेटों में चुनाव अधिकारी को सौंपा था.

अगले महीने दिल्ली कूच करेंगे नीतीश

बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं. अगले महीने दिल्ली कूच करेंगे. सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे हालांकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. पार्टी पर कंट्रोल रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे.

2016 में नीतीश पहली बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे. उस समय शरद यादव ने यह पद छोड़ा था. इसके बाद 2019 में पुनः जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बनाए गए. 2020 में उन्होंने स्वयं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जिम्मा छोड़ दिया और अपनी जगह उन्होंने आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था. आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे. दिसंबर 2023 में ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्र्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो पुन: नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कामकाज संभाला. अभी तक वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.

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Published at : 24 Mar 2026 11:41 AM (IST)
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JDU Nitish Kumar JDU National President BIHAR NEWS
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