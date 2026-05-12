प्रेम विवाह, ड्रग्स और मौत का रहस्य, नालंदा में युवक का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

नालंदा जिले में अपराध और संदिग्ध मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, बीते 24 घंटे के भीतर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चार लोगों की हत्या और संदिग्ध मौत की घटनाओं ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल कर दिया है.

ताजा मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के चक रसलपुर गांव का है जहां मंगलवार की अगले सुबह डीटीओ कार्यालय के पीछे स्थित खेत से एक युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान मंसूरनगर निवासी राजेश कुमार के रूप में की गई है.

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खेत में मिला युवक का शव

सुबह खेत में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद दीपनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

परिजनों ने राजेश कुमार की मौत को हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि शव के कान से खून निकल रहा था और शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मौजूद थे, जिससे साफ प्रतीत होता है कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है.

परिजनों ने लगाए साजिश के आरोप

परिजनों का आरोप है कि राजेश की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई और बाद में शव को खेत में फेंक दिया गया है. परिवार वालों के अनुसार राजेश कुमार ने करीब तीन वर्ष पहले बिहार थाना क्षेत्र के बनौलिया गांव निवासी सोनी कुमारी से प्रेम विवाह किया था.

बताया जा रहा है कि दोनों अलग-अलग समुदाय से थे जिस कारण दोनों परिवार इस शादी से खुश नहीं थे. हालांकि शादी के बाद दोनों पति-पत्नी साथ रह रहे थे. मृतक के परिजनों का कहना है कि अंतरजातीय प्रेम विवाह को लेकर पहले भी विवाद की स्थिति बनी रहती थी और इसी कारण हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.

ड्रग्स मामले में जेल से छूटकर आया था युवक

घटना को लेकर एक और एंगल सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि राजेश कुमार हाल ही में ड्रग्स मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था. परिजनों का दावा है कि जेल से निकलने के बाद उसने पुलिस को ड्रग्स कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के नाम बताए थे.

आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई होगी. हालांकि पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. वहीं मृतक की पत्नी सोनी कुमारी ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से मंदिर में राजेश कुमार से शादी की थी और शादी के बाद हिंदू धर्म अपनाकर पति के साथ रह रही थी.

मामले पर पुलिस का क्या कहना है?

उसने कहा कि दोनों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं था. हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि राजेश पहले से नशा करता था. पत्नी के बयान के बाद मामले में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इधर मामले को लेकर दीपनगर थाना पुलिस ने कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला ड्रग्स के ओवरडोज से मौत का प्रतीत हो रहा है।

पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हत्या और ओवरडोज दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है.

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