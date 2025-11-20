हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?

नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?

Bihar News: गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में निशांत कुमार ने बिहार की जनता को बधाई दी. इस दौरान उनसे राजनीति में डेब्यू करने को लेकर भी सवाल पूछा गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने गुरुवार (20 नवंबर) को राज्य के लोगों को “ऐतिहासिक जनादेश” के लिए धन्यवाद दिया और खास तौर पर महिला मतदाताओं को उनकी “विशेष भागीदारी” का श्रेय दिया, लेकिन अपने राजनीतिक पदार्पण से जुड़े सवालों को टाल गए.

उनके पिता ने गुरुवार (20 नवंबर) को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ‘पीटीआई वीडियो’ सहित पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में निशांत ने कहा, “बिहार की जनता को नमन और शुभकामनाएं. मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं. लोगों ने जिस तरह काम किया, महिलाओं ने जिस तरह मतदान किया, उनकी विशेष भागीदारी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.”

राजनीति में आने के सवाल पर क्या बोले निशांत?

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि वह राजनीति में कब आएंगे, तो निशांत मुस्कुराए और वहां से चले गए. निशांत ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है और कई राजनीतिक परिवारों के उत्तराधिकारियों के विपरीत वह अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं. इस चुनाव में निशांत के सियासी डेब्यू की भी खूब चर्चा हुई थी.

उनके पिता और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नीतीश ने करीब दो दशक तक बिहार की बागडोर संभाली और खास महिला वोट बैंक तैयार किया है.

बीजेपी ने की चुनाव में दमदार वापसी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जदयू, लोजपा (रामविलास) और दो अन्य दलों के गठबंधन वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में वापसी की.

भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इसके बाद जदयू को 85, जबकि लोजपा (रामविलास) को 19, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को चार सीटें मिलीं.

महिलाओं ने जमकर किया मतदान

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया. महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71 से अधिक रहा, जबकि पुरुषों में यह 62.9 प्रतिशत था. सात जिलों में महिलाओं ने 14 प्रतिशत अंक ज्यादा मतदान किया और 10 अन्य जिलों में यह अंतर 10 अंकों से अधिक रहा. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) नेताओं ने इसे गठबंधन की निर्णायक बढ़त का कारण बताया.

वरिष्ठ एनडीए पदाधिकारियों ने “महिला जनादेश” का श्रेय नीतीश के कल्याणकारी शासन को दिया. इसमें 2016 की शराबबंदी नीति (जिसे शराब-जनित घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं का व्यापक समर्थन मिला) से लेकर चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर दी गई आर्थिक सहायता योजनाएं शामिल रहीं.

पिछली एनडीए सरकार ने 1.21 करोड़ से अधिक ‘जीविका दीदियों’ में प्रत्येक को 10,000 रुपए दिए थे ताकि वे सूक्ष्म व्यवसाय शुरू कर सकें और उनके उद्यमों के लिए दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता का वादा किया था.

'जीविका दीदी' परियोजना से हुआ फायदा

सरकार एक स्वायत्त निकाय बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी (बीआरएलपीएस) के माध्यम से विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना ‘जीविका’ संचालित कर रही थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है. इस परियोजना से जुड़ी महिलाओं को ‘जीविका दीदी’ कहा जाता है.

जातीय विभाजनों से अक्सर जूझने वाले इस राज्य में जदयू नेताओं ने कहा कि महिलाएं एक ऐसी मतदाता श्रेणी बनकर उभरीं जिसने कई बाधाओं को पार कर दिया. वे ऐसा जनसांख्यिकीय समूह बनीं, जिसने चुनावी परिणाम को नया आकार दिया और नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी की बुनियाद मजबूत की.

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Tags :
JDU NITISH KUMAR BIHAR NEWS PATNA NEWS JDU 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: SIR के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन | Congress | ABP NEWS
IT Sector में जबरदस्त उछाल! TCS–HCL–Infosys–LTIM ने AI Deals से बदला पूरा Game| Paisa Live
Sansani: लॉरेंस के गैंगस्टर ब्रदर का 'गेम ओवर'!
HUL Demerger: Kwality Wall’s, Cornetto & Magnum बनेगी नई Company | Explained| Paisa Live
J&K: आतंकी कनेक्शन की ओर इशारा ,कश्मीर टाइम्स दफ्तर से AK-47 कारतूस और हथियार बरामद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
IND Probable 11 vs SA: शुभमन गिल बाहर, ऋषभ पंत होंगे कप्तान! दूसरे टेस्ट में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
शुभमन गिल बाहर, ऋषभ पंत होंगे कप्तान! दूसरे टेस्ट में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
शिक्षा
First Gen Z Post Office: IIT दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस, अब QR कोड से बुक होगा पार्सल
IIT दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस, अब QR कोड से बुक होगा पार्सल
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget