हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Anant Singh News: अनंत सिंह की सिविल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब वह पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे.

By : आर्यन आनंद | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Nov 2025 03:43 PM (IST)
दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी और बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब अनंत सिंह पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे.

अनंत सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद हैं. 

कोर्ट ने खारिज की अनंत सिंह की जमानत याचिका

अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी. अनंत सिंह की याचिका को पटना सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसकी वजह से अनंत सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा. कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को तगड़ा झटका लगा है. 

अनंत सिंह पर बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा में हुई हत्या के आरोप लगे थे. मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. आरोपों के चलते अनंत सिंह को बीच चुनाव से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद से वह जेल में ही हैं. 

जेल में रहते जीत लिया चुनाव

अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र से हत्या के समय प्रत्याशी थे. बीच चुनाव में जेल चले गए. इसके बाद पार्टी के समर्थकों और उनके परिवार वालों ने चुनाव प्रचार किया. बिहार चुनाव के परिणामों में अनंत सिंह को 28 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई. 

उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही आरजेडी की वीणा देवी इस चुनाव को जीतने में कामयाब नहीं हो पाई. इन आरोपों के बाद भी अनंत सिंह के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपना भरपूर समर्थन दिया. जिसके चलते वह मोकामा विधानसभा से चुनाव जीत गए. 

जेल रहते हुए चुनाव जीतने के बाद अनंत सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. जिससे उन्हें राहत मिल सके. फिलहाल कोर्ट की ओर से उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया. इसके बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 

Published at : 20 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Tags :
JDU Anant Singh BIHAR NEWS
