हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर CM नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, 'उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति'

अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर CM नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, 'उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति'

Anil Agarwal Son Agnivesh Agarwal Death: अग्निवेश अग्रवाल वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के निदेशक मंडल में शामिल थे. मुख्यमंत्री ने दुख की घड़ी में शोक जताया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Jan 2026 01:23 PM (IST)
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया है. वे 49 वर्ष के थे. बीते बुधवार (07 जनवरी, 2026) को पिता अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी. अग्निवेश अग्रवाल वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के निदेशक मंडल में शामिल थे. उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है.

गुरुवार (08 जनवरी, 2026) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा, "स्व. अग्निवेश अग्रवाल उभरते हुए उद्योगपति थे. उनके निधन से उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है." मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है.

'मेरी गहरी संवेदनाएं परिजनों के साथ'

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा, "वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र अग्निवेश जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. इस अपूरणीय क्षति पर मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!"

आरजेडी से निष्कासित होने वाली नेता रितु जायसवाल ने कहा, "पद्म भूषण से सम्मानित बिहार के मशहूर उद्योगपति एवं वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी के पुत्र के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें. ॐ शांति!"

यह भी पढ़ें- अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश के निधन पर चिराग पासवान ने जताया दुख, बोले- 'बिहार की भूमि से…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 08 Jan 2026 01:08 PM (IST)
Anil Agarwal Nitish Kumar BIHAR NEWS Agnivesh Agarwal
