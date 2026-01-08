अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर CM नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, 'उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति'
Anil Agarwal Son Agnivesh Agarwal Death: अग्निवेश अग्रवाल वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के निदेशक मंडल में शामिल थे. मुख्यमंत्री ने दुख की घड़ी में शोक जताया है.
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया है. वे 49 वर्ष के थे. बीते बुधवार (07 जनवरी, 2026) को पिता अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी. अग्निवेश अग्रवाल वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के निदेशक मंडल में शामिल थे. उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है.
गुरुवार (08 जनवरी, 2026) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा, "स्व. अग्निवेश अग्रवाल उभरते हुए उद्योगपति थे. उनके निधन से उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है." मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है.
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।— CMO Bihar (@officecmbihar) January 8, 2026
'मेरी गहरी संवेदनाएं परिजनों के साथ'
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा, "वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र अग्निवेश जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. इस अपूरणीय क्षति पर मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!"
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र अग्निवेश जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) January 8, 2026
इस अपूरणीय क्षति पर मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में दुःख सहने… pic.twitter.com/Gj1aTxkEob
आरजेडी से निष्कासित होने वाली नेता रितु जायसवाल ने कहा, "पद्म भूषण से सम्मानित बिहार के मशहूर उद्योगपति एवं वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी के पुत्र के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें. ॐ शांति!"
