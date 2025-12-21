बिहार में खून का रिश्ता हुआ शर्मसार, संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या

बिहार के जहानाबाद जिले में संपत्ति विवाद ने एक परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया. काको थाना क्षेत्र के मिश्रबीघा गांव में शनिवार (20 दिसंबर) को दिनदहाड़े एक बेटे ने अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गंभीर रूप से घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया.

घटना काको थाना के मिश्रबीघा गांव की है. मृतक की पहचान राजू कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, राजू कुमार ने दो शादियां की थीं और दोनों पत्नियों से उनके बच्चे हैं. पहली पत्नी कांति देवी के बेटे रौशन से उनका लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था.

शनिवार को राजू कुमार अपने खलिहान में बैठे हुए थे. इसी दौरान रौशन अपने एक सहयोगी के साथ वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर बहस के बाद अचानक गोली चला दी. राजू कुमार के सीने, पेट और पैर में गोलियां लगीं, जिससे वह वहीं गिर पड़े.

अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम

फायरिंग के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में घायल राजू कुमार को जहानाबाद सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें PMCH रेफर कर दिया. लेकिन पीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर अंबर ने बताया कि राजू कुमार के शरीर में चार जगहों पर गोलियां लगी थीं. सीना, पेट और पैर में गंभीर चोटें थीं और अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. इस मामले को लेकर नगर थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.