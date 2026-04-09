Exclusive: बिहार के सीएम नीतीश कुमार चले दिल्ली, सामने आई पहली तस्वीर, कल लेंगे शपथ

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 9 अप्रैल गुरुवार को दिल्ली आ रहे हैं. वह शुक्रवार को बतौर राज्यसभा सांसद शपथ लेंगे. उनके दिल्ली दौरे की पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा भी नजर आ रहे हैं.

इसके साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. राजधानी पटना में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में कई पोस्टर्स भी लगे हैं.

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नई सरकार के गठन के संदर्भ में जदयू नेता संजय कुमार झा ने बताया कि नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे कल राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. इसके बाद वे दिल्ली से वापस लौटेंगे और 13 तारीख के बाद आगे की सभी राजनीतिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी.

बीजेपी भी नई सरकार को तैयार!

दूसरी ओर नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल को बिहार भाजपा कोर ग्रुप के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी. इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बिहार के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे. इसके अलावा नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी बैठक में हिस्सा लेंगे.

मंत्री दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है. बैठक में औपचारिक रूप से प्रदेश कोर कमेटी से मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव मांगा जा सकता है और नए मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी. चर्चा के बाद अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से संभावित इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर भी विचार किया जाएगा. वहीं नीतीश कुमार 10 अप्रैल को दिल्ली में ही रहेंगे और उसी दिन राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. उनके साथ नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा भी शपथ लेने वाले हैं.