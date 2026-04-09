बिहार में इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को वोटिंग, 14 को मतगणना, जानें- पूरा शेड्यूल

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भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद् की भागलपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह सीट विधान परिषद् सदस्य राधाचरण शाह के इस्तीफे के कारण 16 नवंबर 2025 से खाली थी.

चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल तय की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 24 अप्रैल को होगी और 27 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. इस सीट के लिए मतदान 12 मई 2026 को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 14 मई 2026 को होगी.

राधा चरण शाह अब संदेश से विधायक

इस सीट पर जो भी व्यक्ति निर्वाचित होगा, उसका कार्यकाल 7 अप्रैल 2028 तक होगा. भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अप्रैल को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उक्त चुनाव के संबंध में आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी. आयोग के अनुसार 15 मई 2026 तक यह चुनाव संपन्न हो जाने हैं.

बता दें नवंबर 2025 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राधा चरण शाह संदेश विधानसभा से विधायक चुने गए हैं. जनता दल यूनाइटेड के नेता जुलाई 2015 से नवंबर 2025 तक विधान परिषद् के सदस्य थे.

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इस चुनाव में आम जनता नहीं बल्कि स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि मतदान करेंगे.