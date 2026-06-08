इंडिया गठबंधन की बैठक पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'कांग्रेस अकेले प्रधानमंत्री मोदी से…'

दिल्ली में सोमवार (08 जून, 2026) को हुई इंडिया गठबंधन (India Block) की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) का बड़ा बयान आया है. गिरिराज सिंह ने इस बैठक को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कांग्रेस को चुनौती भी दी है.

गिरिराज सिंह ने कहा, "मल्लिकार्जुन खरगे क्या कहेंगे, 25 नहीं वे 50 दलों को मिला लें, ये लोग वंशवाद के पोषक हैं. खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा उपमुख्यमंत्री, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता, गांधी परिवार से निकलेंगे नहीं... कांग्रेस अकेले प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला नहीं कर सकती..."

'सत्ता के बिना नहीं रह सकते, मुंगेरीलाल के...'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर उन्होंने कहा, "वे ऐसे ही बूथ कैप्चर करना चाहते हैं जैसे उनके पिताजी करते थे? वह जमाना अब गया. ये लोग वंशवादी हैं, सत्ता के बिना रह नहीं सकते इसलिए मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं."

गिरिराज सिंह ने 20 TMC सांसदों के बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की खबरों पर कहा, "ये सांसद और विधायक भी अपना भविष्य देख रहे होंगे… जनता हिसाब लेना चाहती है. टीएमसी अब खत्म हो चुकी है. टीएमसी का नामों-निशान नहीं है, इसलिए डूबती जहाज पर कौन बैठेगा?"

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बैठक में शामिल हुए 25 दलों के नेता

बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज (08 जून) इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है. इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सहित 25 दलों के नेता शामिल हुए. बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि बैठक में शामिल सभी दलों में पांच मुद्दों पर सहमति बनी है.

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