हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: जन सुराज के 14 उम्मीदवारों को किसने दी धमकी? 3 टूटे, मैदान में अब 240 प्रत्याशी

बिहार चुनाव: जन सुराज के 14 उम्मीदवारों को किसने दी धमकी? 3 टूटे, मैदान में अब 240 प्रत्याशी

Bihar Assembly Election 2025: भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने इतने अच्छे लोग खड़े किए हैं कि ये लोग डर गए हैं. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Oct 2025 09:41 PM (IST)
Preferred Sources

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के प्रत्याशियों को धमकी दी जा रही है. खुद प्रशांत किशोर ने यह बात बताई है. मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को उन्होंने पटना के बेली रोड स्थित शेखपुरा हाउस में प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी जानकारी में है कि जन सुराज के 14 उम्मीदवारों को कई तरह की धमकी दी गई, डराया गया है. तीन लोग टूट गए लेकिन 240 लोग अभी भी हिम्मत से साथ खड़े हैं. 

प्रशांत किशोर ने कहा, "कुम्हरार से हमारे प्रत्याशी प्रो. केसी सिन्हा पर भी बहुत दबाव दिया गया है. लोगों ने मुझे बताया कि उनको भी बहुत धमकी दी गई है, लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो डिगे नहीं. वाल्मीकिनगर से पहली बार एक शिक्षक को जन सुराज ने टिकट दिया है. वो दो साल पहले इस्तीफा देकर जन सुराज से जुड़े. दो साल से उन्हें सैलरी नहीं मिली है. अब नामांकन के बाद स्थानीय प्रशासन उनपर दबाव बना रहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं."

'गृह मंत्री… केंद्रीय मंत्री धमका रहे'

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दूसरी पार्टी के घोषित उम्मीदवार को देश के गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री डरा धमका रहे हैं. उसके घर पर बैठकर दबाव बना रहे हैं. यह बिहार की जनता को देखना चाहिए. अभी जन सुराज के 240 योद्धा मैदान में हैं. बीजेपी को हराएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी धमकी दे दें.

भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए जन सुराज के संस्थापक ने आगे कहा, "ये महागठबंधन से नहीं डरते क्योंकि वहां भी बाहुबली खड़े हैं. ये लोग डरते हैं अच्छे लोगों से, डॉक्टरों से, व्यवसायियों से, यह जन सुराज का डर है. हमने इतने अच्छे लोग खड़े किए हैं कि ये लोग डर गए हैं." 

चुनाव आयोग से सवाल किया कि आप उम्मीदवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो वोटरों की सुरक्षा कैसे करेंगे? उम्मीदवारों को धमकाया जा सकता है तो वोटरों को डराने से कैसे रोकेंगे?

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 21 Oct 2025 09:40 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
जनरल नॉलेज
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
हेल्थ
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
शिक्षा
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget