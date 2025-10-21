प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के प्रत्याशियों को धमकी दी जा रही है. खुद प्रशांत किशोर ने यह बात बताई है. मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को उन्होंने पटना के बेली रोड स्थित शेखपुरा हाउस में प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी जानकारी में है कि जन सुराज के 14 उम्मीदवारों को कई तरह की धमकी दी गई, डराया गया है. तीन लोग टूट गए लेकिन 240 लोग अभी भी हिम्मत से साथ खड़े हैं.

प्रशांत किशोर ने कहा, "कुम्हरार से हमारे प्रत्याशी प्रो. केसी सिन्हा पर भी बहुत दबाव दिया गया है. लोगों ने मुझे बताया कि उनको भी बहुत धमकी दी गई है, लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो डिगे नहीं. वाल्मीकिनगर से पहली बार एक शिक्षक को जन सुराज ने टिकट दिया है. वो दो साल पहले इस्तीफा देकर जन सुराज से जुड़े. दो साल से उन्हें सैलरी नहीं मिली है. अब नामांकन के बाद स्थानीय प्रशासन उनपर दबाव बना रहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं."

'गृह मंत्री… केंद्रीय मंत्री धमका रहे'

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दूसरी पार्टी के घोषित उम्मीदवार को देश के गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री डरा धमका रहे हैं. उसके घर पर बैठकर दबाव बना रहे हैं. यह बिहार की जनता को देखना चाहिए. अभी जन सुराज के 240 योद्धा मैदान में हैं. बीजेपी को हराएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी धमकी दे दें.

भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए जन सुराज के संस्थापक ने आगे कहा, "ये महागठबंधन से नहीं डरते क्योंकि वहां भी बाहुबली खड़े हैं. ये लोग डरते हैं अच्छे लोगों से, डॉक्टरों से, व्यवसायियों से, यह जन सुराज का डर है. हमने इतने अच्छे लोग खड़े किए हैं कि ये लोग डर गए हैं."

चुनाव आयोग से सवाल किया कि आप उम्मीदवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो वोटरों की सुरक्षा कैसे करेंगे? उम्मीदवारों को धमकाया जा सकता है तो वोटरों को डराने से कैसे रोकेंगे?