बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण के प्रचार-प्रसार का आज (मंगलवार) आखिरी दिन है. आज शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा. इसके बाद प्रत्याशियों के पास स्थानीय समर्थकों के साथ मात्र 24 घंटे का समय घर-घर जाकर मतदाताओं के मनुहार का समय शेष रहेगा. पहले चरण के प्रचार का मंगलवार को अंतिम दिन है ऐसे में एनडीए और महागठबंधन के नेता आज कई जिलों में जनसभाएं करेंगे. अपने पक्ष में वोट देने की जनता से अपील करेंगे.

पहले चरण में 121 सीटों पर होनी है वोटिंग

पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है. इसको लेकर पूरी तैयारी हो गई है. पहले चरण में 18 जिले की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. इनमें 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों पर मतदान होना है. पहले चरण में 121 सीटों के लिए कुल 3,75,13,302 मतदाता वोटिंग लिस्ट में हैं. 1,314 प्रत्याशियों का भाग्य छह नवंबर को ईवीएम में कैद होगा.

मतदान के लिए 45,341 बूथ स्थापित

पहले चरण में कुल 1314 प्रत्याशियों में 122 महिलाएं और 1192 पुरुष प्रत्याशी हैं. पहले चरण की वोटिंग के लिए कुल प्रदेश में 45,341 बूथ स्थापित किए गए हैं. इनमें 45,324 मुख्य बूथ होंगे जबकि 17 सहायक बूथ शामिल हैं. ग्रामीण क्षेत्र में 36,733 बूथ तो शहरी क्षेत्र में 8,608 बूथ स्थापित किए गए हैं. जानकारी दी गई है कि 926 बूथ महिलाओं द्वारा तो वहीं 107 बूथ का संचालन दिव्यांगजन करेंगे. इसके अलावा 320 मॉडल बूथ बनाए गए हैं.

पहले चरण में तीन करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें एक करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष मतदाता हैं. महिला वोटरों की संख्या एक करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 है. थर्ड जेंडर की बात करें तो इनकी संख्या 758 है.

11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान

शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से पहले चरण में 121 सामान्य, 18 पुलिस, 33 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए हैं. वहीं दूसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. वहीं रिजल्ट की घोषणा 14 नवंबर को होगी.

यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्जिट पोल पर लगी रोक, निर्वाचन आयोग का ऑर्डर जारी