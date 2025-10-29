जीतन राम मांझी के प्रत्याशी पर फायरिंग और पत्थरबाजी, कहा- 'हत्या की साजिश थी'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी (HAM) से टिकारी विधानसभा के प्रत्याशी अनिल कुमार पर बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को हमला हो गया. फायरिंग भी हुई है. यह घटना दिघौरा गांव में हुई जब वे चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचे थे. घटना में अनिल कुमार के सिर में चोट लगी है. वहीं कई समर्थक भी घायल हुए हैं.

घटना के बाद घायल प्रत्याशी और समर्थकों को टिकारी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. टिकारी विधानसभा के मऊ में बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी सभा भी थी. चुनावी सभा के बाद अनिल कुमार जनसंपर्क अभियान कर रहे थे. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. जांच शुरू कर दी गई है.

सामने आया घटना से जुड़ा वीडियो

इस हमले से जुड़ी घटना का वीडियो सामने आया है. इसमें साफ देखा जा रहा है कि जनसंपर्क के दौरान जैसे ही अनिल कुमार दिघौरा गांव पहुंचे तो कुछ लोगों ने वाहनों को रोका. फिर ईंट-पत्थर से वाहनों पर हमला कर दिया. इसके बाद किसी तरह सुरक्षाकर्मियों ने वाहनों को पीछे कराया.

'यादव समाज के लोग उग्र हो गए'

घटना के बाद हम प्रत्याशी अनिल कुमार ने बताया कि यादव समाज के लोग उग्र हो गए. सीधा ईंट-पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि हत्या की साजिश थी. फायरिंग और पत्थरबाजी की गई है. इस तरह से क्रूरता थी कि किसी ने यह नहीं देखा कि विधायक है या नहीं. वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया. शुरू में 50 से 60 की संख्या में लोग थे, बाद में 500 की संख्या में लोग जमा हो गए.

बता दें कि अनिल कुमार अभी इसी क्षेत्र से विधायक हैं. कहा जा रहा है कि गांव में गली-नाली और सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों में काफी विरोध था. इसी को लेकर इस तरह का व्यवहार किया गया है. खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया था.

