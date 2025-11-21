नीतीश कुमार के पास कौन-कौन सा विभाग रहेगा? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में नई सरकार बनने के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं वह रहेंगे. उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है. दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है.

दरअसल बीते गुरुवार को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी. शपथ लेने वालों में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी थे. इनकी चर्चा सबसे अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि अभी ये न तो एमएलए हैं न ही एमएलसी हैं.

सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है. वहीं विजय कुमार सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग व खान एवं भूतत्व विभाग मिला है. विजय कुमार चौधरी को जल संसधान, संसदीय कार्य, सूचना एवं जन संपर्क और भवन विभाग मिला है.

जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव को पांच विभाग

दूसरी ओर जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव को एक-दो नहीं बल्कि पांच-पांच विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके पास ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, वित्त और वाणिज्य कर की जिम्मेदारी रहेगी. वहीं श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास और परिवहन का जिम्मा रहेगा.

स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे मंगल पांडेय

बीजेपी नेता मंगल पांडेय स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे. इसके साथ ही उनके पास विधि विभाग भी रहेगा. इसके अलावा दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग विभाग मिला है. जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य का जिम्मा सौंपा गया है. लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मिला है.

बांकीपुर से बीजेपी के विधायक नितिन नवीन के पास पथ निर्माण और नगर एवं आवास विकास की जिम्मेदारी होगी. वहीं मदन सहनी को समाज कल्याण मंत्री बनाया गया है. रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं. जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के पास लघु जल संसाधन विभाग है.

