बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 26 मंत्रियों ने शपथ ले ली है. अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होना है. इस बीच शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को एक लिस्ट सामने आई है जिसमें बीजेपी के शपथ लेने वाले मंत्रियों और उनके विभाग का नाम लिखा हुआ है. इसमें हैरान करने वाली बात है कि सम्राट चौधरी के सामने गृह विभाग लिखा हुआ है.

दरअसल गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहा है. अगर यह लिस्ट सही साबित हुई और इस पर मुहर लग गई तो पहली बार होगा कि नीतीश कुमार के पास यह विभाग नहीं रहेगा. क्योंकि यह विभाग ऐसा है जिसको कभी नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते हैं.

बिहार बीजेपी की ओर से मंत्रियों को दी गई बधाई

बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से एक लिस्ट शेयर की गई है. इसमें 14 मंत्रियों के नाम और उसके सामने विभाग का नाम लिखा गया है. इन्हें बधाई दी गई है. पोस्ट में लिखा गया है, "बिहार के सभी नवनियुक्त माननीय मंत्रीगण को विभाग आवंटित होने की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं! जनसेवा के संकल्प के साथ कार्यभार संभालने वाले सभी माननीय मंत्रीगण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन और स्थिरता को नई दिशा देंगे."

लिस्ट को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने क्या कहा?

इस लिस्ट को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि यह सही है. फेक नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिल रहा है. उधर जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह जो अभी चल रहा है इस पर हम कंफर्म नहीं हैं. कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं."

