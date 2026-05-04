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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज मुंबई और लखनऊ के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ 

आज मुंबई और लखनऊ के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ 

IPL 2026 MI vs LSG: सीजन का 47वां लीग मैच आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा. यहां आपको मुकाबले की A टू Z डिटेल मिलेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 May 2026 03:16 PM (IST)
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IPL 2026 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants: आज (04 मई) आईपीएल 2026 का 47वां लीग मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. मैच में जीत हासिल करके दोनों ही टीमें खुद को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखने की कोशिश करेंगी. मुंबई प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर और लखनऊ सबसे नीचे 10वें पायदान पर मौजूद है. मैच से पहले आइए जानते हैं मुकाबले की प्लेइंग 11, मैदान की पिच रिपोर्ट और मैच प्रीडिक्शन क्या है. 

वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों के लिए जन्नत कहा जाता है. यहां जमकर रन बनते हैं. पिच में अच्छी उच्छाल है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है. इसके अलावा छोटी बाउंड्री भी बल्लेबाजों के लिए मुफीद होती है. यहां टीमें चेज करना ज्यादा पसंद करती हैं. लाइट्स के अंदर गेंद बल्ले पर काफी अच्छी आती है. पहले बैटिंग करने वाली टीमों को जीत हासिल करने के लिए कम से कम 220 रन का टोटल बनाना पड़ता है.

मैच प्रिडिक्शन 

मुंबई और लखनऊ के बीच अब तक 8 मैच खेले जा चुके हैं. इन मैचों में लखनऊ ने बढ़त हासिल करते हुए 6 में जीत दर्ज की है. बाकी के 2 मैच मुंबई ने अपने नाम किए हैं. इस रिकॉर्ड में लखनऊ आगे नजर आती है. हालांकि सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन काफी खराब दिख रहा है. ऐसे में किसी को जीत का दावेदार बता पाना मुश्किल होगा. हालांकि हमारा प्रिडिक्शन मीटर यह कहता है कि मुकाबले में लखनऊ की जीत हो सकती है. 

लाइव स्ट्रीमिंग 

मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के जरिए होगी, जहां फैंस मुकाबले को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर लाइव देख पाएंगे. 

मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11

रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार, एएम गजनफर, रघु शर्मा और कॉर्बिन बॉश. 

लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11

मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, आयुष बदोनी, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी और प्रिंस यादव. 

 

यह भी पढे़ं: MI VS LSG: मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच आज, हारते ही टीम हो जाएगी खिताबी दौर से बाहर

Published at : 04 May 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Mumbai Indians Vs Lucknow Super Giants MI Vs LSG WANKHEDE STADIUM IPL 2026
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