मंगल पांडेय की सीट पर बिहार में उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को मतदान, जानें- काउंटिंग कब?

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार और महाराष्ट्र की विधान परिषद सीटों के लिए उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है. ये उपचुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों (MLAs) द्वारा कराए जाएंगे. आयोग के अनुसार, दोनों राज्यों में एक-एक सीट पर रिक्ति हुई है, जिन्हें भरने के लिए अलग-अलग चुनाव आयोजित किए जाएंगे.

बिहार में यह सीट मंगल पांडेय के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. उन्होंने 16 नवंबर 2025 को पद छोड़ा था. वहीं महाराष्ट्र में डॉ. प्रदन्या राजीव सातव के 18 दिसंबर 2025 को इस्तीफे के चलते सीट रिक्त हुई.

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक, उपचुनाव की प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 2 मई 2026 को होगी, जबकि उम्मीदवार 4 मई 2026 तक अपने नाम वापस ले सकेंगे.

मंगल पांडेय, बिहार में सिवान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे. वहीं प्रदन्या राजीव सातव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. वह अभी बीजेपी में हैं.

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बिहार में दो सीटों पर होना है उपचुनाव

मतदान 12 मई 2026 (मंगलवार) को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा. उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी. आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया 13 मई 2026 तक पूरी कर ली जाएगी.

महाराष्ट्र और बिहार में जिन सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हुआ है दोनों में वर्ष 2030 है. इससे पहले बिहार में ही भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन-क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् सीट पर उपचुनाव के लिए 9 अप्रैल को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था. जदयू नेता राधा चरण शाह के बिहार विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के परिणामस्वरूप सीट खाली हुई थी. इस चुनाव में भी 12 मई तारीख को ही मतदान होगा. हालांकि मतगणना 14 मई को होगी.