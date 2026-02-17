BSEB 10th Exam: बिहार मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू, 1699 केंद्रों पर एग्जाम देंखे छात्र

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक (10वीं) परीक्षा 2026 आज से पूरे राज्य में शुरू हो गई है. जिसे लेकर छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में खासा उत्साह और सतर्कता देखने को मिल रही है. यह परीक्षा 25 फरवरी तक चलेगी और राज्यभर में 1,699 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जा रही है. इस वर्ष परीक्षा में 15 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं, जो इसे बिहार की सबसे बड़ी शैक्षणिक परीक्षाओं में शामिल करता है.

आंकड़ों के अनुसार, इसमें 7,85,726 छात्राएं और 7,26,961 छात्र भाग ले रहे हैं. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी. जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से आयोजित की जाएगी. परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी तरह सख्त और व्यवस्थित की गई हैं. ताकि परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके.

परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले छात्रों को पहुंचना होगा केंद्र

जानकारी के अनुसार, छात्रों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. क्योंकि मुख्य गेट परीक्षा से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा. बिहार बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है कि परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही एंट्री मिलेगी. देर से आने वाले स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. चप्पल पहनकर जाना अनिवार्य है.

हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात

बता दें कि सभी जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और शिक्षा पदाधिकारियों को परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त कराने के निर्देश दिए गये हैं. परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की है. नकल या परीक्षा में व्यवधान डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और जबरन या अवैध प्रवेश करने पर दो साल के लिए निष्कासन के साथ ही FIR दर्ज की जाएगी.

बोर्ड परीक्षा में केवल एडमिट कार्ड और पेन लाने की अनुमति

सख्त अनुशासन को देखते हुए 2 स्तरों पर तलाशी की व्यवस्था की गई है. एक बार गेट पर और दूसरी बार परीक्षा हॉल में बैठने से पहले. साथ ही मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. केवल बिहार बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड और पेन ले जाने की ही अनुमति होगी.

