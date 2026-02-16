हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET छात्रा मौत: पप्पू यादव का बड़ा दावा, कांड से 2 नेताओं का कनेक्शन जोड़ा, नाम भी बताया

NEET छात्रा मौत: पप्पू यादव का बड़ा दावा, कांड से 2 नेताओं का कनेक्शन जोड़ा, नाम भी बताया

Pappu Yadav News: नीट छात्रा की मौत पर पप्पू यादव ने कहा कि साजिश के तहत प्रभात मेमोरियल और कुछ प्रशासन के लोगों ने मारा है. वे सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लड़ेंगे.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी पटना में पिछले महीने (जनवरी) हुई नीट छात्रा की मौत मामले में सांसद पप्पू यादव लगातार आवाज उठा रहे हैं. इस बीच सोमवार (16 फरवरी, 2026) की रात वे अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आए. अपनी बात कहते हुए उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया. फेसबुक लाइव में दो नेताओं का नाम पप्पू यादव ने लिया और नीट छात्रा कांड से जोड़ा. 

लाइव में सांसद पप्पू यादव ने कहा, "बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिनका नाम संजय है… अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया है. इनके ऑफिस में कौन-कौन जाता था, इनके सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए. क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता…? जिसका अगला नाम नहीं बोलूंगा… जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा…"

'साजिश के तहत मेरी बेटी को मारा'

सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि नीट छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं है. साजिश के तहत प्रभात मेमोरियल और कुछ प्रशासन के लोगों ने मेरी बेटी को मारा है. मैं सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लडूंगा. दावा किया कि डॉक्टरों ने नशा में रखने वाली सुई छात्रा को दी. उन्होंने कहा, "मेरे पास पूरा सबूत है." इसके साथ ही पप्पू यादव ने कई और गंभीर आरोप लगाए. कई सवाल भी उठाए.

सीबीआई कर रही है मामले की जांच

बता दें कि नीट छात्रा की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है. एसआईटी को जांच का जिम्मा दिया गया था लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ. परिजनों और आम जनता का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया. सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी है. अब देखना होगा कि सीबीआई की ओर से इस केस में आगे क्या कुछ रिपोर्ट दी जाती है. 

यह भी पढ़ें- बिहार: CBI जांच के बीच NEET छात्रा के परिजनों को मिली हत्या की धमकी, 'सब मारा जाएगा'

Published at : 16 Feb 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS NEET Student Death Case NEET Student Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
NEET छात्रा मौत: पप्पू यादव का बड़ा दावा, कांड से 2 नेताओं का कनेक्शन जोड़ा, नाम भी बताया
NEET छात्रा मौत: पप्पू यादव का बड़ा दावा, कांड से 2 नेताओं का कनेक्शन जोड़ा, नाम भी बताया
बिहार
Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार
पटना में 13 यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षकों का धरना, सरकार से लगाई ये गुहार, क्या हैं मांगें?
पटना में 13 यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षकों का धरना, सरकार से लगाई ये गुहार, क्या हैं मांगें?
बिहार
बिहार: आदर्श माध्यमिक स्कूलों के लिए 11 मार्च को प्रवेश परीक्षा, 20 Feb तक बढ़ी आवेदन की तारीख
बिहार: आदर्श माध्यमिक स्कूलों के लिए 11 मार्च को प्रवेश परीक्षा, 20 Feb तक बढ़ी आवेदन की तारीख
Advertisement

वीडियोज

Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News | India Vs Pakistan
Bharat Ki Baat: करप्शन की 'धार', 65 लाख बेकार? | Mahoba Water Tank | CM Yogi | Akhiesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी?
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
बिहार
Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
शिक्षा
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
ट्रेंडिंग
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget