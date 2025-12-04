'…ना मेरा नाम बुलडोजर', सदन में ऐसा क्यों बोले सम्राट चौधरी? विजय सिन्हा ने भी RJD को 'रगड़ा'

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार (04 दिसंबर, 2025) को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के विधायकों को जवाब दिया कि यहां कोई बुलडोजर नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है. उन्होंने कहा, "मैं केवल सम्राट चौधरी के नाम से ही जाना जाता हूं." उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित किया है. अतिक्रमण पर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है.

सम्राट चौधरी ने यह बयान आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत की ओर से की गई एक टिप्पणी पर दिया. दरअसल आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सदन में यह कहा, "इनके (सम्राट) पिताजी ने बड़े अरमान से इनका नाम सम्राट रखा था, लेकिन इनके काम के कारण पत्रकारों ने इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया."

बालू, जमीन और शराब माफिया पर होगी कार्रवाई

कुमार सर्वजीत बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर निशाना साध रहे थे. ऐसे में सम्राट चौधरी ने सदन में साफ कहा कि माफिया पर कार्रवाई की जाएगी. शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफियाओं पर कार्रवाई होगी. नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई नहीं बचेगा.

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अंग्रेजों ने दो मेडिकल कॉलेज बनाए थे. चार कर्पूरी ठाकुर और संयुक्त सरकार की ओर से बनाए गए थे. 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना. इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने रहे मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया. इसके साथ और भी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया.

विजय सिन्हा बोले- छाती पर बुलडोजर चलाएंगे

दूसरी ओर सदन में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विजय सिन्हा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप दवा माफिया हैं, दो नंबर की दवा बेचते हैं, इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि इस तरह के लोग ही बिहार में जंगलराज फैलाए थे. इनसे मुक्ति के लिए हम संकल्पित हैं और बहुत जल्द बहुत चेहरे भी उजागर करेंगे. मैं शोर नहीं मचाता, जमीन पर काम करके बालू माफिया, भू-माफिया या दारू माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाएंगे.

