चुनावी हलचल के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को ऐलान किया है कि जीविका दीदियों (कम्युनिटी मोबिलाइजर) को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. 30 हजार वेतन दिया जाएगा. साथ ही प्रदेश में कार्यरत सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाएगा. विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहे संविदाकर्मियों को अब एक साथ स्थायी किया जाएगा. इस पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है.

बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि ये पिछले एक सप्ताह से सोए हुए थे. जनता ने तो उनको कभी गंभीरता से नहीं लिया, पार्टी के लोग भी नहीं लेंगे. जहां तक बड़े-बड़े वादे की बात है तो जीविका का समूह एक दिन में नहीं बना है. इसको बनाने में नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार प्रयास किया. आपके (आरजेडी) समय में महिलाएं घर की दहलीज से निकलने से डरती थीं. आज महिलाएं निकलकर व्यवसाय कर रही हैं तो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की देन है.

नितिन नवीन ने आगे कहा, "जिन महिलाओं को 10 हजार दे रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कोई लालू यादव ने बनाया है क्या? उनके (लालू-राबड़ी) 15 साल के कार्यकाल में महिलाओं का एक भी समूह बना था क्या? आज बिहार में 80 लाख से ऊपर अगर समूह बना है तो नीतीश कुमार की देन है. जनता अगर जमीन पर काम देखती है तब वोट करती है. 10 हजार देने के साथ जब उनका रोजगार सफल होगा तो 6 महीने के अंदर हम दो लाख देंगे. तेजस्वी यादव जी रोड मैप है यहां पर. पूरा विजन है."

#WATCH | Patna | Bihar minister & BJP leader Nitin Nabin says, "I want to tell Tejashwi ji that this group of Jeevika Behen was not made in a day. The Nitish Kumar government has made efforts over the years for it. During RJD's tenure, women used to fear leaving the house, but… pic.twitter.com/PjQ6kSvshK — ANI (@ANI) October 22, 2025

'बिहार के हर जिले में आज इंजीनियरिंग कॉलेज'

बीजेपी नेता ने कहा, "आप (तेजस्वी) अपने विजन की बात करते हैं… चरवाहा विद्यालय भूल गए? आपने कभी बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की चिंता की थी क्या? बिहार के हर जिले में आज इंजीनियरिंग कॉलेज है. एक दर्जन से अधिक मेडिकल कॉलेज है. आपने तो बिहार के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया. आपने बंदूक थमाया, हमने कलम थमाया. कहीं न कहीं ये अंतर हमारी सरकार की देन है."

आरजेडी नेता पर हमला करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि आप युवाओं की बात करते हैं, बिहार में लोग लैंड फॉर जॉब मामले को भूले नहीं हैं. बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए कैसे आपने जमीन लिखवा ली है. जिस तरह से आपने घोषणा (हर घर में एक सरकारी नौकरी) की है उस हिसाब से हर घर से जमीन जानी तय है. तो कोई अपनी जमीन बेचकर आपसे नौकरी लेने नहीं आ रहा है.