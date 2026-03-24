'राहुल गांधी अभी भी…', कांग्रेस सांसद पर भड़के BJP नेता शाहनवाज हुसैन, जानिए क्या कहा

मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते देश-दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है. भारत भी अछूता नहीं है. विपक्ष भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो यह कह दिया है कि भारत की विदेश नीति ट्रंप के दबाव में है. इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है. मंगलवार (24 मार्च, 2026) को पटना में वे मीडिया से बात कर रहे थे.

'देश को गुमराह कर रहे राहुल गांधी'

शाहनवाज हुसैन दिल्ली से पटना पहुंचे थे. पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने सवाल किया कि राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप के दबाव में भारत की विदेश नीति है. जो अमेरिका कहेगा वही भारत करेगा. इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं. जिस तरह की हरकत वह कर रहे हैं वह विपक्ष के नेता के लायक नहीं हैं.

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'राहुल गांधी बदतमीजी कर रहे हैं…'

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब देश-दुनिया में संकट हो उस वक्त सबको एक होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस संकट में सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं.

बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस का जो पाप था वह नरेंद्र मोदी भर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया में जो संकट है उसका असर भारत पर भी है, परंतु भारत का ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के तौर पर एक ऐसा नेता मिला है जो पूरे देश की चिंता कर रहा है. उन्होंने कहा, "मोदी है तो मुमकिन है…"

'दीदी को विदा होने से कोई नहीं रोक सकता'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की सौगात दी है. इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री का आभार है. बिहार को वो बहुत प्यार करते हैं. प्रधानमंत्री की सौगात के लिए उनका धन्यवाद करते हैं. वहीं बंगाल चुनाव को लेकर शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहा कि दीदी (ममता बनर्जी) की विदाई होने वाली है. कोई भी उनको विदा होने से रोक नहीं सकता है. बंगाल में बीजेपी आएगी.

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