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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में होंगे अब 60 लोकसभा सांसद! 2029 के चुनाव से पहले बढ़ने वाली हैं 20 सीटें? रिपोर्ट

बिहार में होंगे अब 60 लोकसभा सांसद! 2029 के चुनाव से पहले बढ़ने वाली हैं 20 सीटें? रिपोर्ट

Bihar Lok Sabha News: जब 1951 में पहला चुनाव हुआ था तब बिहार में 44 निर्वाचन क्षेत्र थे. 1973 के परिसीमन के बाद बिहार में 10 सीटें बढ़ीं. 44 से यह 54 हो गईं. अभी 40 सीटें हैं.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 01:57 PM (IST)
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2029 में लोकसभा का चुनाव होना है. ऐसे में केंद्र सरकार अगले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में जुटा है. वर्तमान में देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और खबर है कि इसे बढ़ाकर 816 करने की दिशा में तैयारी चल रही है. यह प्रस्ताव जनसंख्या के मौजूदा अनुपात को बनाए रखते हुए परिसीमन आयोग के जरिए लागू किया जाएगा, जिसमें कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा. ऐसे में सवाल है कि सीटों की संख्या बढ़ती है तो बिहार में कितने सांसद हो जाएंगे?

बिहार में 20 सीटों की वृद्धि मुमकिन

अभी बिहार से 40 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर ही चुनाव हुआ था. ऐसे में परिसीमन होने पर राज्य में सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 तक पहुंच सकती है. यानी 20 सीटों की वृद्धि मुमकिन है. यह वृद्धि 2011 जनगणना के आधार पर की जाएगी, जिससे दोनों राज्यों की बढ़ती जनसंख्या को संसद में बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सकेगा.

पहली बार हुआ था चुनाव तो थीं 44 सीटें

लोकसभा चुनाव की बात करें तो देश में जब 1951 में पहला चुनाव हुआ था तब बिहार में 44 निर्वाचन क्षेत्र थे. दूसरी ओर यह भी समझने वाली बात है कि 1951 के चुनाव में एक ही क्षेत्र में दो सीटें होतीं थीं. ऐसे में यहां से 2 सांसदों का चुनाव होता था. बिहार में 1951 के लोकसभा चुनाव में 31 सीटों पर एक और 11 सीटों पर दो सांसद चुने गए थे. 

1973 के परिसीमन के बाद बिहार में कितनी सीटें बढ़ीं?

1973 के परिसीमन के बाद बिहार में 10 सीटें बढ़ीं. 44 से यह 54 हो गईं. उस वक्त बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था. इन 54 सीटों में बगहा, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, छपरा, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, रोसरा, समस्तीपुर, बाढ़, बलिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, राजमहल, दुमका, गोड्डा, बांका, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, नालंदा, पटना, आरा, बक्सर, सासाराम, बिक्रमगंज, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, गया, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू शामिल हैं. 

अभी बिहार में हैं ये 40 लोकसभा सीटें

फिलहाल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं. इन सीटों में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर, उजियारपुर, समस्तीपुर और खगड़िया शामिल हैं.

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 24 Mar 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Bihar Lok Sabha Seat BIHAR NEWS Lok Sabha Elections 2029 Elections 2029
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