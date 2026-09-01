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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 52 हजार शिक्षकों का बायोडाटा गायब? अब विभाग ने दी सफाई

बिहार में 52 हजार शिक्षकों का बायोडाटा गायब? अब विभाग ने दी सफाई

बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को बयान जारी किया गया. विभाग का कहना है कि प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर लगातार जारी है. इसका मतलब यह नहीं कि बायोडाटा गायब हो गया है.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 01 Sep 2026 07:52 PM (IST)
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बिहार के 52 हजार शिक्षकों का बायोडाटा ई-शिक्षाकोष पोर्टल से गायब होने की खबरों पर अब शिक्षा विभाग की ओर से सफाई दी गई है. मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को विभाग की ओर से बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया गया कि राज्य के किसी भी शिक्षक का बायोडाटा गायब नहीं हुआ है. 

विभाग का कहना है कि 58 हजार से अधिक शिक्षकों का ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है. मीडिया में चल रही खबर 'बिहार के 52 हजार शिक्षकों का बायोडाटा गायब' को विभाग ने गलत ठहराया. 

58,749 शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट नहीं

शिक्षा विभाग के अनुसार, बिहार में कुल 5,79,214 कार्यरत शिक्षक हैं और अभी तक 5,20,465 शिक्षकों की प्रोफाइल को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है. अब राज्य के शेष 58,749 शिक्षकों की प्रोफाइल को अपडेट करना बाकी है. शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रोफाइल अपडेट नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि इतने शिक्षकों का बायोडाटा पोर्टल से गायब हो गया है.

यह भी पढ़ें- बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, सम्राट चौधरी बोले- 'युवा कलाकारों को…'

विभाग का कहना है कि शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में पूर्व में ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिया गया था. निर्देशों के साथ यह भी स्पष्ट किया गया था कि हर शिक्षक खुद ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध अपनी प्रोफाइल की जांच करे. किसी प्रकार की गलती पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को लिखित आवेदन देकर सुधार करा लें. 

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर लगातार जारी है. संबंधित जिलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी किया गया है.

दो वर्ष से कम सेवा वालों का ट्रांसफर नहीं

दूसरी ओर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा दो वर्ष या उससे कम बची है, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार की शिक्षक स्थानांतरण नीति पूरी तरह ऐच्छिक है. शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार ही ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी

About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Mithilesh Tiwari BIHAR NEWS
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