'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत पर हमला किया है. बुधवार (08 अक्टूबर, 2205) को पप्पू यादव ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पप्पू यादव से पत्रकारों ने पूछा कि प्रशांत किशोर चुनाव को त्रिकोणीय बनाएंगे? इस पर उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि न तीन में हैं न तरह में. पप्पू यादव ने कहा कि आज तक एक सीट की घोषणा नहीं कर पाए, न अपने कहां से लड़ेंगे उसके बारे में बोल पाए.

बड़ा दिल दिखाए आरजेडी: बोले सांसद पप्पू यादव

दूसरी ओर पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ी बात कही है. पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि आरजेडी बड़ा दिल दिखाएं और कांग्रेस को सीमांचल में अधिक सीट दे. यहां कांग्रेस का जनाधार है. पप्पू यादव का कांग्रेस के सपोर्ट में यह बयान बड़ा माना जा रहा है.

दअरसल बीते लोकसभा चुनाव में सीमांचल की चार में से दो सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने लड़ा था और जीत दर्ज की थी. दो सीटों पर आरजेडी लड़ी थी और दोनों सीटें पार्टी हार गई थी. इनमें से पूर्णिया सीट से खुद पप्पू यादव निर्दलीय जीते थे. वे खुद को कांग्रेस का ही नेता मानते हैं. ऐसे में कांग्रेस के जनाधार को देखते हुए पप्पू यादव ने ये बयान दिया है.

अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं

पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग से ठीक पहले ये बयान देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है. हालांकि देखना होगा कि महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं. बता दें कि अभी तक महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है. किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं यह देखने वाली बात होगी. इससे पहले पप्पू यादव ने तेजस्वी को बड़ा दिल दिखाने की सलाह दे दी.

